Co zatím víme o AirPods Pro 3?

Již nějakou dobu se proslýchá, že by Apple mohl nejpozději v průběhu příštího roku konečně uvést na trh již třetí generaci bezdrátových sluchátek AirPods Pro 3. Pojďme se nyní společně v kostce ppodívat na to, co můžeme od nejnovější verze nejlepších in-ear sluchátek Apple s potlačením hluku očekávat.

AirPods Pro 3: Datum vydání

Datum vydání AirPods Pro 3 je kontroverzním tématem. Někteří, jako například leaker s přezdívkou Kosutami, věří, že nové AirPods dorazí možná ještě letos. Jiní, jako třeba Mark Gurman z agentury Bloomberg, naopak očekávají AirPods Pro 3 spíše na počátku roku 2025, což by posunulo datum vydání o pár měsíců. Analytik Ming-Chi Kuo razí stejný názor a uvádí, že se AirPods Pro třetí generace dočkáme příští rok – s největší pravděpodobností hned na jeho začátku.

Fotogalerie AirPods Pro 2 nahled LsA 31 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 29 AirPods Pro 2 nahled LsA 28 AirPods Pro 2 nahled LsA 27 AirPods Pro 2 nahled LsA 26 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 1520_794_AirPods-Pro-2 Vstoupit do galerie

AirPods 3: cena

Pokud jde o cenu, je situace trochu méně jasná. Některé zdroje tvrdí, že se cena nových AirPods Pro nijak zásadně nezvýší. Na druhou stranu konkurence začala zvyšovat ceny srovnatelných sluchátek, jako je například Sony se svými WF-1000XM5, takže u AirPods Pro 3 by mohlo podle jiných zdrojů dojít k určitému zvýšení ceny.

AirPods Pro 3: Design a funkce

Nedostatek fám a úniků o AirPods Pro 3 je možná dalším důkazem toho, že si na sluchátka nejspíš počkáme o něco déle – i když jen samozřejmě také možné, že Apple jen drží informace pod pokličkou lépe než obvykle. Mark Gurman z agentury Bloomberg již na podzim loňského roku hovořil o tom, že AirPods Pro 3 by měly dostat jak nový design, tak i nový čip. Gurman také psal o možném zavedení nových zdravotních funkcí, o kterých jsme mohli slyšet na letošní podzimní Keynote. Sluchátka AirPods Pro by ale nemusela zavádět sledování zdraví jen v oblasti sluchu. Apple údajně také pracuje na tom, aby nové sluchátka vybavila senzory, jako je biometrický monitor a snímač teploty. Ten by mohl být obzvláště užitečný, protože teplota ucha je přesnější než měření zápěstí – i když samozřejmě sluchátka nenosíte neustále jako chytré hodinky.