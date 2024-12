PC case GENESIS Irid 503 ARGB LITE: Skvělá funkčnost v malých rozměrech

Tisková zpráva: GENESIS Irid 503 ARGB LITE je počítačová skříň formátu Micro Tower malých rozměrů s opravdu skvělou funkčností. Je navržena a vyrobena z pevných materiálů, které zajistí stabilitu a ochranu instalovaných komponent. Navíc je k dispozici se zcela novými ventilátory GENESIS Oxal 120 ARGB.

Klasický design, ověřená funkčnost

Tento model, navzdory svým malým rozměrům, umožňuje montáž disků v konfiguraci 3× 2,5“ a 1× 3,5“ nebo 2× 2,5“ a 2× 3,5“. Zaručuje také kompatibilitu se základními deskami Mini-ITX a Micro-ATX, čímž nabízí širokou škálu možností výběru komponent.

Styl a výkon i při nízkých rychlostech

Nejnovější ventilátory GENESIS Oxal 120 ARGB výrazně odlišují skříň Irid 503 ARGB LITE od ostatních modelů. GENESIS Oxal 120 ARGB je nízkootáčkový ventilátor. To znamená, že výkon standardního ventilátoru odpovídající 1400 otáčkám za minutu uživatel získá při mnohem nižších otáčkách. Vysoký výkon je výsledkem kombinace průměru ventilátoru 120 mm s maximálními otáčkami 1 300 za minutu a také vysokého statického tlaku. To zaručuje dostatečné proudění vzduchu ve skříních se standardními i kompaktními filtry, jejichž hlavním úkolem je snížit množství vnikajícího prachu.

Ochrana proti prachu

GENESIS Irid 503 ARGB Lite je model, u kterého jsou oka přední síťky menší (<0,8 mm) než u standardních filtrů. Jejich vyšší hustota znamená výhody v podobě lepších filtračních vlastností a menšího množství prachu uvnitř skříně. Lze je snadno čistit jednoduchým hadříkem, a to vše bez nutnosti demontáže předního panelu. Kromě toho se skříň dodává se dvěma dalšími snadno vyjímatelnými prachovými filtry (horním a spodním). K tomu všemu přidejte elegantní bočnici z tvrzeného skla, užitečný přední panel a mnoho dalších vylepšení skříně, které se promítají nejen do její kvality, ale také do jednodušší a rychlejší instalace komponent.

Cena a dostupnost

Počítačová skříň GENESIS Irid 503 ARGB Lite je k dostání prostřednictvím vybraných prodejců a resellerů za doporučenou cenu 1 767 Kč v bílém provedení.

GENESIS Irid 503 ARGB Lite lze zakoupit zde

Technické údaje