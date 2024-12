Ocenění SafetyBest získala revoluční autosedačka s airbagem

Přední organizace AutoBest tradičně v polovině prosince oznámila vítěze mezi produkty v kategorii bezpečnosti. Prestižní ocenění SafetyBest 2025 získala průkopnická autosedačka s integrovaným celotělovým airbagem Anoris T2 i-Size od společnosti Cybex. Německý výrobce dětského zboží je známý svým důrazem na integraci nových technologií. Na trhu má jako jediný nejen autosedačku s airbagem, ale také elektrokočárek.

Organizace AutoBest byla založena v roce 2001 a věnuje se identifikaci nejlepších vozidel a výrobků na evropském trhu. Své hodnocení zakládá na 13 kritériích, mezi nimiž je i zaměření na cenu, míru technického pokroku a bezpečnost. Porotu AutoBest tvoří zástupci více než třech desítek evropských zemí, kteří systematicky sledují snahy automobilového sektoru a svým hlasováním každoročně volí vítěze napříč osmi kategoriemi. Porota se zaměřuje na investice, vznik nových pracovních míst v automobilovém průmyslu, financování ekologických vozidel a inovativních technologií, stejně jako podporu jednotlivých regionů v Evropě. Pozornost věnuje také moderním automobilovým technologiím a konektivitě.

Autosedačka Anoris T2 i-Size vytváří zcela nový standard v oblasti dětské bezpečnosti dětí, a to díky celotělovému airbagu, který je integrován do bezpečnostního pultu. V případě čelního nárazu se inovativní airbag během milisekund nafoukne do tvaru písmene C a poskytuje spolehlivou ochranu hlavy, krku a těla. Tato průkopnická technologie nabízí až o 50 %* vyšší úroveň bezpečnosti než běžné autosedačky orientované po směru jízdy a zásadně tak posouvá laťku v tomto odvětví.

Svou první autosedačku s airbagem uvedla značka CYBEX na trh v roce 2021. Model Anoris T i-Size okamžitě získal v nezávislých testech německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest ocenění vítěze testu s bezprecedentním celkovým hodnocením 1,5 „velmi dobrý“. Nyní jde firma založená českým podnikatelem Martinem Pošem ještě dál s vylepšeným modelem Anoris T2 i-Size. Ocenění SafetyBest 2025 tak potvrzuje závazek společnosti CYBEX vyvíjet inovativní produkty a posouvat hranici špičkových výsledků v oblasti dětské bezpečnosti.