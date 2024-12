Nestíháte koupit dárky? V Garmin Brno ještě ano

Vánoce se kvapem blíží a vy už nestíháte nakoupit dárky na Vánoce? Nemusí to být tak úplně pravda, protože Garmin Brno v Olympii má vše skladem. Stačí si tedy udělat příjemný výlet. A pokud si nejste jistí, co vlastně z portfolia společnosti vybrat, nechte to koneckonců na obdarovaném.

Jestliže stále nevíte, co svým blízkým koupit na Vánoce, na prodejně nebo na e-shopu Garmin Brno můžete pořídit dárkový poukaz v libovolné hodnotě a obdarovaný si pak vybere dárek podle vlastních představ. Nemůžete tak šlápnout vedle nebo řešit případnou výměnu produktu. Prodejna v brněnské Olympii je pro vás otevřena do 24.12 do 12:00 a najdete zde skutečně vše z produkce amerického výrobce, včetně největší novinky v podobě hodinek Garmin Fenix 8.

Garmin dárkový poukaz koupíte zde