Koupil jsem si legendární Apple tričko z devadesátek, které dnes stojí nesmysl

Když si kupujete tričko za 10 a víc tisíc, většinou na něm najdete logo nějakého věhlasného módního domu z Francie nebo Itálie. V tomto případě na něm však nenajdete slova jako Gucci, Givenchy, Balenciaga, místo nich jej totiž zdobí jediné slovo, a to je Apple. Možná se vám budu zdát jako blázen, ale kdybych si mohl vybrat kromě takových těch věcí jako je zdraví jen jedno jediné přání, tak by to bylo pár hodin ve starém sídle Applu v Infinite Loop, kde bych si zalezl mezi krabice plné pro někoho starého harampádí a pro mě naopak plné klenotů z doby, kdy tyto kanceláře obýval Steve Jobs a jeho věrní kolegové.

Fotogalerie apple 90th tee apple tee tricko apple z devadesatek hanes apple apple logo 90 apple tricko xxl tricko apple ze zadu apple tricko apple 90th tee old school apple tee Vstoupit do galerie

Nyní už asi chápete, proč jsem ochotný dát za artefakty z této doby, tedy z let okolo roku 1985 značné množství peněz. Je to zkrátka vášeň a sběratelství v jednom. Toto tričko však na rozdíl od dalších suvenýrů pečlivě vystavených na poličkách mé pracovny budu rád nosit. Bohužel, než jsem si jej koupil, stihl si jej vzít do klipu Travis Scott a tak se z vintage trička, které byste pravděpodobně našli v nějakém secondhandu v New Yorku nebo někde jinde v Americe stala nedostupná a vysoce ceněná věc. Našel jsem jediné tričko ve své velikosti, které bylo nenošené a skutečně pocházelo z doby, kdy jej Apple vydal. Protože jak asi tušíte, když měl na sobě něco Travis Scott a navíc to bylo něco s logem Applu, tak se pár minut poté objevily lidé, co zkrátka natiskli na tričko logo Applu.

Chápu, že to je něco, co člověk na první pohled asi ani nepozná, ale mě šlo o to mít ten originál z doby, kterou mám na Applu nejraději. Tričko nakonec vyšlo na něco lehce přes deset tisíc a já jsem rád, že se jim mohu pochlubit v následující galerii. Věřím, že milovníkům Applu se bude líbit stejně, jako mě. Pokud byste chtěli nějaký podobný kousek, dávejte si na eBay a podobných serverech velmi dobrý pozor ať skutečně koupíte původní kousek, který je mezi sběrateli ceněný a ne něco, co někdo vytiskl včera někde v garáži.