Jablíčkáři hnali Apple před soud za pouhých 5GB bezplatného iCloudu

Apple si připisuje další vítězství v soudní při. Žaloba podána skupinou uživatelů obviňující Apple z klamání zákazníků ohledně poplatků za iCloud pravděpodobně definitivně skončila. Americký odvolací soud pro devátý obvod zamítl odvolání žalobců. Žaloba tvrdila, že je prakticky nemožné uspokojit uživatelské potřeby s bezplatnou kapacitou 5 GB a že snížit využití iCloudu je obtížné. Soudci však konstatovali, že žalobci neprokázali své tvrzení, a navíc upozornili, že uživatelé mají možnost iCloud vypnout.

Případ byl poprvé zamítnut v roce 2022 soudcem Haywoodem S. Gilliamem Jr. u okresního soudu v Kalifornii, který rozhodl, že Apple neuváděl zákazníky v omyl ohledně poplatků za iCloud. Žalobci se sice mohli pokusit svou žalobu změnit a návrh lépe/jinak specifikovat, ale místo toho se rozhodli odvolat. Poslední možností by bylo dovolání k Nejvyššímu soudu, ale pravděpodobnost, že by se případem zabýval, je nízká. V případě podání tohoto mimořádného opravného prostředku se tedy čeká jeho odmítnutí. Apple tedy tento spor s vysokou pravděpodobností již vyhrál, avšak stále čelí dalším žalobám ohledně iCloudu. Britská spotřebitelská organizace Which? například podala žalobu s cílem získat 4 miliardy dolarů za údajně přemrštěné ceny služby iCloud.