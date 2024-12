Piezoelektrické tiskárny Epson: špičková kvalita a trvanlivost v jednom balení

Podklady k pracovní poradě, školní projekt nebo originální recept pro maminku – vždy je co tisknout! Právě proto jsou tiskárny neodmyslitelnou součástí mnoha českých domácností. Ne všechny tiskárny však nabízejí stejnou kvalitu. Možná už jste zažili zklamání z výsledků tisku. Řešením by mohla být tiskárna Epson s piezoelektrickou tiskovou hlavou, která vás svou kvalitou překvapí.

Moderní doba vyžaduje praktická řešení. Proč přepisovat školní poznámky nebo ručně vypisovat štítky na zásilky, když je můžete rychle a pohodlně vytisknout přímo doma? Domácí tiskárny navíc nemusí být drahé. A pokud zvolíte model s piezoelektrickou tiskovou hlavou, získáte nejen vysokou kvalitu tisku, ale i dlouhou životnost.

Co je tisková hlava

Tisková hlava je klíčovou součástí inkoustové tiskárny, často označovaná jako její „srdce“. Tento komponent přijímá impulsy, které ji aktivují, a zajišťuje správné vytisknutí dokumentu nebo fotografie. Tisková hlava je elektronické zařízení, které se pohybuje vodorovně v tiskárně a odpovídá za přesné nanášení kapek inkoustu na tiskový podklad, jako je papír nebo textil.

Typy tiskových hlav

V inkoustových tiskárnách se rozlišují dva základní typy tiskových hlav:

Tisková hlava pro termální tisk

Tento typ tiskové hlavy využívá poměrně jednoduchý princip, který je běžně používán mnoha výrobci. Inkoust je přenášen na tiskový podklad prostřednictvím trysek, které jsou vybaveny rezistory. Tyto rezistory ohřívají inkoust na teplotu až 300 °C, což způsobí vytvoření vzduchové bublinky, která vytlačí kapku inkoustu z trysky. Po každém vypuštění kapky se tryska musí zchladit a znovu se ohřát pro vytvoření další kapky. Nevýhodou tohoto procesu je, že pokud v trysce není dostatek inkoustu, může dojít k jejímu nevratnému poškození, tedy spálení. V takovém případě je nutné tiskovou hlavu vyměnit. Termální tiskové hlavy mají omezenou životnost kvůli tepelnému namáhání a vyžadují pravidelnou výměnu.

Tisková hlava pro piezoelektrický tisk

Tiskárny Epson používají piezoelektrické tiskové hlavy, známé také pod názvem Micro Piezo, které Epson vyvíjí a využívá již od roku 1993. Tento typ tiskové hlavy nepracuje s vysokou teplotou, jako je tomu u termálních hlav, ale místo toho využívá elektrický proud k působení na piezoelektrický prvek. Když na piezoelement působí napětí, vytvoří se tlak v trysce, který způsobí vystřelení kapky inkoustu na tiskový podklad. Tato technologie je velmi efektivní a umožňuje vysokou přesnost při tisku.

Vysoká rychlost a kvalita

Pulzující piezoelektrické krystaly mají výhodu v tom, že vytvářejí inkoustové kapky s mimořádnou konzistencí co do tvaru a velikosti. Pro uživatele to znamená výrazně lepší kvalitu tisku. Epson ve svých tiskárnách využívá až 5 různých velikostí kapek, což umožňuje optimálně přizpůsobit tisk jednotlivým detailům. Při tisku jednolitých ploch je tryska schopna vystřelit větší kapku, což zrychluje proces tisku. Menší kapky pak lépe zachytí jemné detaily, jako jsou barevné přechody.

S výběrem inkoustu si starosti dělat nemusíte

Pro různé aplikace existují speciálně přizpůsobené typy inkoustu. Domácí fotografické tiskárny využívají inkoust na bázi barviva, zatímco kancelářské tiskárny pracují s pigmentovým inkoustem, který je ceněn pro svou vysokou stálost a odolnost. Univerzální domácí tiskárny pak kombinují oba typy inkoustu, aby zvládly široké spektrum úkolů. Pokud sáhnete po originálním inkoustu od výrobce, máte jistotu správné volby bez rizika chyb.

Tisková hlava navržená na celou životnost zařízení šetří vaši peněženku i planetu

U běžných inkoustových tiskáren se často setkáte s problémy, jako je zaschnutí tiskové hlavy, zejména pokud tiskárnu nepoužíváte pravidelně. Tento problém může nastat už po několika týdnech, zvláště pokud je tiskárna umístěna v blízkosti topných zařízení nebo v suchém prostředí. Zaschnutí se projevuje vynecháváním řádků či objektů a může vést až k úplné nefunkčnosti tisku.

Další komplikací bývá použití neoriginálního inkoustu s nevyhovující hustotou či viskozitou, což může tiskovou hlavu poškodit. Řešení tohoto problému bývá nákladné, protože výměna hlavy znamená nejen vysoké výdaje, ale také produkci odpadu, což zatěžuje životní prostředí.

Epson však tyto potíže řeší svými piezoelektrickými hlavami, které jsou odolné vůči provozu bez inkoustu. Díky režimům čištění je lze i po delší době nečinnosti snadno zprovoznit. Navíc tiskárny řady Epson EcoTank přicházejí s prodlouženou tříletou zárukou, která zahrnuje i tiskovou hlavu, což z nich činí udržitelnou a spolehlivou volbu pro domácnosti i kanceláře.

