Apple chystá do budoucna Macy s podporou 5G připojení!

Připojení k internetu přes mobilní hotspot u Maců v budoucnu dost možná odzvoní. Kalifornský gigant totiž v rámci přechodu na vlastní 5G modemy začíná s testováním řešení, které by bylo možné využít právě u Maců, konkrétně pak přenosných MacBooků. Jinými slovy, dost možná si do budoucna budeme moci pořídit do MacBooku datové eSIM, skrze které je bude možné připojit k 5G sítím tak, jak jsme zvyklí u iPhonů či iPadů.

O podpoře 5G sítí u MacBooků se sušká již pěkných pár let, přičemž v poslední době právě v souvislosti s 5G modemy od Applu jsou tyto spekulace ještě intenzivnější. Před pár hodinami pak o možné podpoře 5G sítí u MacBooků promluvil i reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého chce Apple technologii pro 5G konektivitu integrovat do čipů rodiny Apple Silicon, tedy do čipů řady M. Tím by byl schopen ušetřit v těle MacBooků i nějaké to místo, jelikož by do něj nemusel dostat navíc další komponent ve formě samostatného modemu.

Poměrně zajímavé je pak to, že myšlenka podpory mobilního připojení u MacBooků není u Applu žádnou novinkou. Vždyť už v roce 2008 Apple zvažoval přidání modemu do MacBooků Air, nicméně plán se nakonec nezrealizoval, jelikož by dle slov Steva Jobse modemový čip zabíral v těle zařízení příliš mnoho místa a zároveň by uživatele „uzamkla“ u jednoho operátora. Od té doby se však svět výrazně technicky posunul už třeba díky zavedení eSIM, která umožňuje přecházet mezi operátory snadno, rychle a bez jakéhokoliv výměny fyzické kartičky.