Apple Vision Pro má začít podporovat PlayStation VR ovladače!

Ačkoliv se AR/VR headsetu Vision Pro z dílny Applu zatím prodejně nedaří zřejmě ani zdaleka tak, jak kalifornský gigant doufal, podle zdrojů skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana je v plánu vylepšení, které by mohlo v tomto směru dost zásadně zamíchat kartami. Konkrétně Gurmanovy zdroje tvrdí, že v současnosti Apple intenzivně spolupracuje se Sony ve snaze dostat do visionOS podporu PlayStation VR ovladačů.

V současnosti je sice visionOS kompatibilní s klasickými gamepady od Xboxu a PlayStationu, jejich využití však není pro ovládání mnoha AR/VR her příliš dobré. To si naštěstí Apple uvědomuje a tak měl dle Gurmana již počátkem letoška oslovit Sony ohledně zavedení podpory PSVR 2 ovladačů do visionOS ve snaze učinit pro vývojáře atraktivnější vytvářet pro tuto platformu VR hry. Sony mělo na tento návrh kývnout a na podpoře začít pracovat, přičemž díky tomu mohl začít Apple dokonce oslovovat vývojářská studia ohledně toho, zda jsou ochotna zavést do svých her pro Vision Pro podporu.

Jak se ale zdá, při zavádění se objevily nespecifikované problémy, kvůli kterým ještě k zavedení podpory nedošlo. Gurman dokonce nevylučuje ani možnost, že podpora bude nakonec úplně smetena ze stolu, avšak pravděpodobné to v tuto chvíli není, ba právě naopak. Oznámení podpory totiž mělo být ještě nedávno načasované na minulý měsíc, takže je zavedení zřejmě v dost pokročilé fázi na to, aby byl celý plán nakonec zrušen. Kdy přesně k zavedení dojde a jak to s gamingem na Vision Pro zahýbá ale můžeme samozřejmě zatím jen hádat.