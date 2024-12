Trailer GTA 6 už má rok! Zavzpomínejte na všechny díly této legendární herní série

První díl GTA byl vydán pro PC a PlayStation a nabízel pohled shora na otevřený svět. Hráči se ujali role zločince, který plnil úkoly pro gangstery. Ačkoliv grafika byla jednoduchá, hra získala popularitu díky své svobodě a kontroverznímu obsahu. Byl to první krok k tomu, co se stalo jednou z nejznámějších sérií v historii videoher.

Před pár dny uplynul rok od představení prvního traileru ke GTA VI. Možná si tedy stojí za to připomenout celou herní sérii. Grand Theft Auto (GTA) od studia Rockstar Games patří k nejúspěšnějším a nejvlivnějším herním sériím všech dob. Kombinace otevřeného světa, zábavné akce a satirického pohledu na moderní společnost učinila z GTA globální fenomén. Od svého skromného začátku v roce 1997 až po očekávaný šestý díl, který fanoušky nenechává klidnými, se GTA neustále vyvíjí. Pojďme si připomenout jednotlivé tituly této legendární série. Pro úplnost dodám, že si připomeneme pouze původní tituly.

Grand Theft Auto III (2001)

GTA III znamenalo revoluci. Bylo to první plně trojrozměrné GTA, zasazené do Liberty City, které se inspirovalo New Yorkem. Hráči se ujali role Clauda, tichého protagonisty, který se mstí svým bývalým společníkům. Hra redefinovala otevřené světy a stala se milníkem, který ovlivnil celý herní průmysl. Fanoušci i kritici ji milovali pro její svobodu, příběh a atmosféru.