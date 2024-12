Apple ve své nejnovější reklamě ukazuje, jak pomáhá lidem s parkinsonovou nemocí

Apple na svém instagramu ukázal to, proč jej lidé na celém světě milují. Poté co vydal srdcervoucí reklamu s novou funkcí pro AirPods, nyní pokračuje ve stejném ducuh a to když zveřejnil video, které ukazuje jak mohou využít fotoaparát iPhone lidé s parkinsonovou nemocí. Akční režim se stal usnadněním pro lidi s parkinsonovou nemocí a to díky možnosti využití stabilizace, která u iPhone 14 Pro a novějších výrazně koriguje otřesy a vibrace při natáčení videa, díky čemuž je video stabilní a lidé, kteří nedokáží z nějakého důvodu, kterým je například parkinson udržet telefon v klidu, tak přesto mohou natáčet pěkná videa. Nejnovější video zveřejněné na instagramu ukazuje lidi kteří mají parkinsonovu nemoc a iPhone jim umožňuje natáčet videa i přes to, že se jim třesou ruce. Jeden z těchto lidí je Rodrigu Menendes, který žije s parkinsonovou nemocí již od roku 2009 a stále se přesto věnuje svému končíku horolezectví a turistice.

„Lezení na horu samo o sobě je úžasné, ale zachytit ji je také důležité. Akční režim na iPhone je obrovský rozdíl, protože si představte, že byste se pokusili natáčet s takto třesoucí se rukou. To že nakonec zachytíte pěkné video je neuvěřitelné“ říká Mendes ve videu.