Apple spustí s iOS 18.2 v Česku tuto očekávanou funkci!

Apple má již mnoho let ve zvyku některé funkce svých operačních systémů spouštět postupně například v závislosti na legislativě a tak podobně. Přesně kvůli tomu do Česka (oficiálně) nedorazila funkce sluchového testu, kterou nabízí iPhony v kombinaci s AirPods Pro 2. generace od iOS 18.1. Je sice pravda, že některým tuzemským jablíčkářům funkce spustit podařila, jak ostatně potvrdily jejich screeenshoty na sociálních sítích a tak podobně, jednalo se však podle všeho jen o chybu, protože Česká republika na seznamu oficiálních zemí chyběla. To se ale s příchodem iOS 18.2, jehož vydání je v plánu na příští týden, změní.

Včera vydaná RC beta iOS 18.2 totiž odhalila, že Apple ve veřejné verzi tohoto systému zpřístupní sluchový test s AirPods Pro 2 v řadě dalších zemí v čele s Českem, Francií, Itálii, Španělskem či Velkou Británií. Aby však byla funkce dostupná, je kromě iOS 18.2 třeba disponovat i AirPods Pro 2 aktualizovanými alespoň na firmware 7B19 nebo novější. Aktualizace firmwaru nicméně probíhají automaticky a nelze je tak úplně ovlivnit, takže jsou tak trochu otázkou štěstí. Pokud ještě firmware nemáte, připojte si AirPods k iPhonu, iPadu nebo Macu s připojením k WiFi a nechte sluchátka nabíjet. V tomto scénáři se totiž updaty aktualizují.