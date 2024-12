PlayStation oslavuje 30. výročí a rozdává zdarma exkluzivní pozadí

Letos je to 30 let od vydání první generace legendární konzole Sony PlayStation a Sony vzalo oslavy orpavdu vážně. Kromě toho, že vydalo velmi limitované edice ovladače Dualsense, Dualsense Edge, PlayStation Portal a i samotné konzole PS5, rozdává také pozadí pro počítače a smartphony zdarma. Pozadí je dostupné v tmavé i světlé variantě a znázorňuje motivy všech produktů, které Sony k PlayStationu za posledních 30 let představilo. Pozadí v plném rozlišení si můžete stáhnout přímo zde. Když navíc správně odpovíte na otázvky v kvízu, máte k dispozici dalších pět pozadí. Sony kromě toho připravilo spoustu dalších zajímavostí jako je časová osa, soundtrack z nejlepších her všech dob pro PlayStation na Spotify a mnoho dalšího.