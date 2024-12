Recenze krytu na iPhone od Dřevákov: když se spojí minimalismus a dřevo, vypadá to skvěle!

Nevím jak vy, ale když se řekne kryt ze dřeva, osobně si představím něco, co mi výrazně zvětší velikost celého telefonu. Dřevákov však předvádí, že to jde i jinak, a to díky chytré kombinaci kvalitního silikonu, pevného polykarbonátu a skutečného dřeva, popřípadě pryskyřicí, je-li vaším šálkem kávy. Je jedno, zda vlastníte iPhone 7 nebo nejnovější iPhone 16 Pro Max, obaly se vyrábí ručně po objednávce a díky tomu jsou dostupné na prakticky všechny modely iPhonů od již zmíněné sedmičky. Pojďme se podívat, jak takový kryt vypadá, a hlavně jak působí v praxi.

Tělo samotného krytu je po bocích tvořeno z velmi kvalitního silikonu, který dokonale přilne k vašemu telefonu ve všech směrech a doslova a do písmene jej obepne. Co se mi hodně líbí, je fakt, že – jak můžete vidět i na fotografiích – je ve spodní polovině obalu na bocích je silikon zdrsněn a je v ní protiskluzový povrch obsahující tisíce miniaturních výčnělků, díky čemuž se telefon perfektně drží a nevyklouzne vám. Kéž by na podobnou věc pamatovali i ostatní výrobci obalů, protože protiskluzová úprava zde funguje skutečně dokonale, a to i v případě, kdy například vylezete z bazénu nebo máte zpocené ruce při sportu.

Všechna tlačítka jsou řešena taktéž ze silikonu, a tak je telefon skutečně chráněn po celém svém obvodu s výjimkou spodních otvorů pro mikrofon, napájecí port a reproduktor. V případě řady iPhone 16 a iPhone 16 Pro je pak tlačítko pro ovládání fotoaparátu řešeno otvorem, díky kterému mačkáte a ovládáte přímo toto tlačítko bez překrytí. Zadní část obalu je pak tvořena z polykarbonátu, který tvoří také rámeček okolo foto modulu, který samozřejmě vyčnívá nad čočky fotoaparátů, aby při položení na záda nedošlo k jejich poškrábání.

Na vnitřní straně obalu na iPhone 14 a novější najdete mikroplyš, který chrání váš telefon, aby se nepoškrábal o obal, a z vnější strany obalu pak najdete již zmíněné dřevo. Co se týká čistého dřeva, najdete v nabídce Dřevákov snad jakékoli dřevo, na které si vzpomenete a stačí si vybrat podle vkusu. Pokud máte rádi osobnější obaly, pak si můžete do dřeva nechat něco vygravírovat nebo si vybrat z již vybraných vzorů. Můžete si nechat vyhravírovat texty, loga, obrázky, kresby a nově i fotky.

Co se mi osobně nejvíc líbí, je kombinace dřeva a barevné pryskyřice, kdy je každý obal unikátní a je vyráběn ručně. Navíc celá výroba probíhá v Evropě, což je upřímně vidět i na kvalitě celého obalu i dřeva samotného. Co se kombinace dřeva a pryskyřice týká, můžete si vybrat z desítek barev pryskyřice, která je zalita do dřeva a tvoří unikátní vzor vašeho krytu. Povrch krytu s pryskyřicí je hladký a dodává prémiový pocit. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, vždy si můžete vybrat, zda chcete verzi s MagSafe nebo bez. Pokud tedy hledáte unikátní obal, který téměř nezvětší velikost vašeho iPhone, pak jsou obaly z Dřevákova velmi zajímavou, kvalitní a hlavně jedinečnou volbou. Pokud vás navíc dřevěné produkty baví, pak na Dřevákov.cz najdete také bezdrátové nabíječky, náramky, vizitkáře, pouzdra na karty a další produkty, které skvěle pasují k recenzovaným obalům.