Skandál na Black Friday! Demonstranti zablokovali Apple Store, ten nakonec zavřel

Apple musel řešit v pátek 29. listopadu, na který připadá po celém světě takzvaný Black Friday, pořádnou nepříjemnost. Přestože se u něj žádné velké slevové akce nekonaly, k nákupům rozdává od pátku až do dnešního dne po celém světě dárkové karty na další nákup až v hodnotě 4800 Kč, takže je jasné, že si i díky tomu našlo do jeho obchodů cestu více lidí než obvykle. Minimálně ti, kteří mířili do Apple Store University Village v Seattlu.

Právě tento obchod totiž zaplavili minulý pátek demonstranti, kteří se snažili v Apple Storu poukázal na problémy v Kongu či Palestině. Jedním z dalších témat demonstrantů pak byla dětská práce, kterou má Apple údajně podporovat, respektive proti ní dostatečně nebojuje, čímž ji nepřímo ve svém dodavatelském řetězci povoluje. A právě tím si „zasloužil“ blokaci svého Apple Storu, který se nakonec na Black Friday rozhodl zcela uzavřít a nechat si tak ujít tržby, které by u něj jinak zaznamenal.

„Black Friday je největším nákupním den v roce. Je to největší den pro spotřebitele a prodejce a tedy i den, kdy prodejci nejvíce vydělávají na tom, že nechávají pětileté děti pracovat v dolech,“ řekl tamním médií jeden z demonstrantů, který se blokády zúčastnil. Apple se nicméně k celé záležitosti zatím jakkoliv nevyjádřil a zkrátka „jen“ zavřel, čímž možná do jisté míry názory demonstrantů utvrdil.