Apple Music: 100 Best Albums: Podívejte se jak skvěle vypadá nová kniha od Applu

Vydavatelství zaměřující se na luxusní knihy Assouline ve spolupráci s Applem vydává 9. 1. 2025 novou knihu Apple Music: 100 Best Albums a my nyní díky předobjednávkám máme možnost do ni vůbec poprvé nahlednout. Kniha dorazí v plastovém obalu, ze kterého vytáhnete luxusní, ručně vyráběnou knihu opatřenou číslem, o jaký kus z 1500 vydaných kusů se jedná. Uvnitř pak najdete seznam 100 nejzásadnějších alb v historoo hudby, které mapují různé umělce, jejichž alba se stala těmi absolutně nejdůležitějšími v oblasti hudební produkce.

Kniha mapuje veškeré žánry od Country, přes Pop, Rock, Hip-Hop až po elektronickou hudbu a to vše od roku 1959. Seznam zahrnuje umělce jako je Billie Eilish, Metallica, Travis Scott, Talking Heads a mnoho dalších. U každého alba najdete jeho obal a hloubkovou analýzu toho, proč je právě ono album tak významné, že dokázalo měnit hudbu jako takovou. Kniha je nyní dostupná v předobjednávkách s tím, že její cena je 450$, respektive 12 600Kč