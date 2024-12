Tyto báječné iOS aplikace si tento týden nenechte ujít

Frasi

Aplikace Frasi je ideálním nástrojem pro všechny milovníky citátů. Umožňuje vám snadno vytvářet vlastní knihovnu oblíbených citátů, spravovat je a sdílet je s ostatními. Můžete si přidávat oblíbené knihy do své knihovny a poté vybírat z nich ty nejzajímavější citáty. Sdílení je velmi jednoduché – přímo z aplikace můžete své oblíbené citáty sdílet na Instagram Stories. Navíc si můžete citáty upravovat podle svých představ, ukládat je do galerie nebo je sdílet na libovolné platformě. Frasi nabízí řadu praktických funkcí, jako je kopírování citátů do schránky nebo mazání všech dat. Aplikace je neustále vylepšována, takže se můžete těšit na nové funkce a vylepšení v budoucnosti.

Aplikaci Frasi stáhnete zde.