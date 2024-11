Recenze Xiaomi Smart Band 9: Skvělé pokračování nejoblíbenějšího fitness náramku

Chytré náramky od Xiaomi už po několik let dominují na poli cenově dostupných fitness trackerů. S každým novým modelem očekávají uživatelé nejen estetická vylepšení, ale i technické inovace, které jim pomohou lépe sledovat jejich zdraví a aktivitu. Nejnovější přírůstek v této řadě, Xiaomi Smart Band 9, pokračuje v tradici náramků tohoto čínského výrobce, ale také přináší několik změn, které by mohly zaujmout nové i stávající uživatele. V této recenzi se zaměříme na hlavní vylepšení, která náramek přináší oproti jeho předchůdcům, a podíváme se, jak obstál při praktickém testování.

Obsah balení a první dojmy

Stejně jako u předchozích modelů i zde Xiaomi zvolilo minimalistické balení. Xiaomi Smart Band 9 přichází v elegantní krabičce, která obsahuje samotný náramek, magnetickou nabíječku a stručný uživatelský manuál. Na první pohled je patrné, že Xiaomi se drží osvědčeného designu s pružným silikonovým páskem (pro obvod zápěstí 13 až 21 centimetrů) a zaobleným displejem. Náramek má po obvodu namísto chromovaného plastu hliník, a působí tak o něco luxusnějším dojmem. Co se týče pásků, tak ty jsou kompatibilní s předchozí generací.

Design a zpracování

Xiaomi Smart Band 9 přináší několik vylepšení v oblasti designu, která jsou patrná již na první pohled. Kromě již zmíněného hliníku se zlepšil rovněž jas. Náramek je vybaven 1,62palcovým AMOLED displejem s rozlišením 192 × 490 pixelů a jemností 326 ppi. Díky těmto specifikacím nabízí displej ostrý a jasný obraz, což uživatelé ocení zejména při venkovních aktivitách. Velikost displeje zůstává stejná jako u Smart Band 8, ale co se změnilo, je maximální jas, který nyní dosahuje až 1200 nitů, což je oproti předchozí verzi dvojnásobek. To znamená, že i při přímém slunečním světle je 60Hz obrazovka skvěle čitelná. Displej podporuje Always-On funkci, tedy zvládne zobrazovat jen nezbytné informace, aniž by bylo nutné náramek aktivně zapínat.

Zadní strana náramku je osazena několika senzory, které umožňují sledování srdeční frekvence, SpO2 (nasycení krve kyslíkem), a také analýzu spánku a stresu. Z hlediska zpracování je náramek odolný proti poškrábání a voděodolný do 5 ATM, což znamená, že ho můžete nosit při plavání i sprchování.

Technické specifikace a výdrž baterie

Technicky je Xiaomi Smart Band 9 velmi dobře vybaven. Displej o velikosti 1,62 palce a rozlišení 192 × 490 pixelů je jedním z nejlepších na trhu v této cenové kategorii. Co se týče konektivity, náramek podporuje Bluetooth 5.3, což zajišťuje stabilní a rychlé připojení s vaším telefonem. Náramek je kompatibilní jak s Androidem, tak s iOS.

Jednou z hlavních předností tohoto modelu je výdrž baterie, která při běžném používání vydrží cca 11 dní (pokud se s funkcemi uskromníte, dle výrobce zvládnete až 21 dní). Mnou uváděná výdrž zahrnuje pravidelné sledování tepu, SpO2, aktivity a spánek. Pokud však používáte náramek intenzivněji, například se zapnutým Always-On displejem a častými sportovními aktivitami, výdrž se zkrátí na zhruba 9 dní, což je stále velmi dobrý výsledek. Baterie má kapacitu 233 mAh a plné nabití trvá přibližně 1,5 hodiny. Prostředí je velmi svižné a přehledné, a to zřejmě i díky operačnímu systému HyperOS. Rovněž můžete využívat widgety, které i na tak malém displeji najdou své upotřebení.

Zdravotní funkce a senzory

Xiaomi Smart Band 9 nabízí komplexní sadu zdravotních funkcí. Kromě tradičního monitorování srdeční frekvence po celý den a měření SpO2 přináší nově vylepšené sledování stresu a pokročilou analýzu spánku. Funkce sledování stresu je založena na variabilitě srdečního rytmu a pomáhá uživatelům lépe porozumět tomu, jak se mění jejich úroveň stresu během dne. Náramek dokáže analyzovat i hluboké a lehké fáze spánku, což poskytuje uživatelům podrobný přehled o jeho kvalitě. Náramek dokáže detekovat i „poobědové“ zdřímnutí.

Co se týče přesnosti měření, Xiaomi Smart Band 9 je na velmi dobré úrovni. Výsledky měření tepu a SpO2 jsou srovnatelné s dražšími zařízeními. Díky tomu je náramek vhodný nejen pro běžné uživatele, ale i pro ty, kteří chtějí své zdraví a sportovní výsledky sledovat důkladněji. Senzor SpO2 je dle výrobce oproti loňskému modelu vylepšený. Samozřejmostí je také měření stresu a zaznamenávání spánku. Stejně jako v minulém roce lze Smart Band 9 nosit jako náhrdelník či jej připnout na boty. V tomto režimu navíc získáte údaje o vzoru nášlapu nohy, době kontaktu nohy s povrchem či třeba nárazovou sílu nášlapu.

Sportovní funkce a režimy

Pro sportovně založené uživatele nabízí Xiaomi Smart Band 9 přes 130 sportovních aktivit. Ty zahrnují klasické sporty jako běh, cyklistiku, plavání, ale také méně běžné aktivity jako pilates, kickbox nebo tanec. Díky voděodolnosti do 5 ATM je náramek ideální i pro plavce, kteří chtějí sledovat svůj výkon při tréninku. Zajímavou novinkou je běžecký kurz, kdy se náramek zaměří na zlepšení fyzické kondice či spalování tuků. Procesem vás provede a bude vám říkat, jak výsledků docílit co nejefektivněji.

Bohužel, stejně jako u předchozích modelů, i zde chybí integrovaný GPS modul, což znamená, že pro sledování trasy při venkovních aktivitách musíte mít telefon při sobě. Tento nedostatek může být pro některé uživatele zklamáním, zejména pokud se věnují běhání nebo cyklistice a nechtějí s sebou brát telefon. NFC čip je nám rovněž také zapovězen, neboť funguje pouze v Číně.

Aplikace a chytré funkce

Pro spárování náramku s telefonem slouží aplikace Mi Fitness (dříve Mi Fit), která je dostupná jak pro Android, tak pro iOS. Aplikace je intuitivní a přehledná, umožňuje sledování zdravotních statistik, sportovních aktivit a nastavování notifikací. Uživatelé si mohou také přizpůsobit ciferníky podle svých preferencí. Xiaomi tentokrát přidalo několik nových interaktivních ciferníků, které umožňují rychlý přístup k oblíbeným funkcím přímo z domovské obrazovky náramku.

Kromě sledování aktivity a zdraví nabízí Xiaomi Smart Band 9 také další chytré funkce, jako je ovládání hudby, notifikace z telefonu, baterka, stopky nebo sledování počasí. Náramek vás také může upozornit na příchozí hovory nebo zprávy.

Závěr

Xiaomi Smart Band 9 je dalším krokem vpřed v evoluci chytrých náramků od společnosti Xiaomi. Přináší lepší displej, delší výdrž baterie, širokou nabídku sportovních režimů a vylepšené zdravotní funkce, které uspokojí i náročnější uživatele. Ačkoli postrádá některé pokročilé funkce, jako je GPS, jeho cena a výdrž baterie z něj dělají jeden z nejlepších fitness trackerů na trhu. Pokud hledáte spolehlivý chytrý náramek s bohatou nabídkou funkcí, Xiaomi Smart Band 9 je rozhodně dobrou volbou. Jeho cena je 989 korun.

Slevový kód

Pro naše čtenáře zde ale máme exkluzivní akci. Prvních 10 nejrychlejších může mít tento náramek po zadání kódu „lsaband“ za 888 korun.

Xiaomi Smart Band 9 zakoupíte zde