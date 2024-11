Většina Čechů se s dárky vejde do deseti tisíc. Největší radost pod stromečkem udělá nový telefon

Doba šetření na vánočních dárcích pomalu končí. Podle průzkumu maloobchodního prodejce elektroniky DATART utratí 63 % Čechů za vánoční dárky stejně jako loni. Šetřit na dárcích plánuje jen 21 % dotázaných, výrazně méně než v předchozích letech. Téměř dvě třetiny Čechů si letos vystačí s částkou nižší než deset tisíc korun. Z průzkumu také vyplývá, že z elektroniky by si Češi pod stromečkem nejčastěji přáli najít nový mobilní telefon, televizi nebo chytré hodinky. Kvůli očekávanému vysokému zájmu zákazníků DATART posiluje skladové zásoby, kapacitu distribuce i personál na prodejnách.

Češi budou za vánoční dárky utrácet podobně jako v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu mezi spotřebiteli maloobchodního prodejce DATART. Stejně jako loni letos plánuje za dárky pro své blízké zaplatit 63 % dotázaných. Výdaje na oslavy Vánoc však již neklesají tak výrazně jako v posledních letech. V letošním roce plánuje útratu za dárky omezit jen asi pětina Čechů.

„Věřím, že po několika náročných letech se ekonomická situace českých domácností konečně začíná stabilizovat. To se odráží na jejich spotřebním chování. Šetřit na nákupu dárků letos ve srovnání s loňským rokem plánuje jen relativně malé procento lidí, což ostatně už nyní vidíme na návštěvnosti našich prodejen,“ říká František Mikoška, marketingový a obchodní ředitel DATART.

Méně než deset tisíc korun

Z průzkumu vyplývá, že většina Čechů se se svým rozpočtem na dárky pod stromeček vejde do deseti tisíc korun. Nejčastěji za dárky utratí mezi pěti a deseti tisíci, v plánu to má více než třetina dotázaných. Méně než pět tisíc korun za dárky zaplatí 28 % Čechů. Více než dvacet tisíc korun pak za nákup vánočních darů zaplatí 8 % dotázaných.

Naprostá většina dotázaných plánuje nákupy vánočních dárků hradit čistě ze svých úspor. Alespoň částečné využití možnosti nákupů dárků na splátky plánují jen necelá 4 % dotázaných.

Největší radost udělá nový telefon

DATART se v průzkumu ptal i na to, jaká elektronika by lidem na Vánoce udělala největší radost. Výsledky ukazují, že zdaleka nejraději by si Češi přáli pod stromečkem najít nový mobilní telefon. Odpovědělo tak hned 27 % z nich. S mírným odstupem následovaly další produkty spotřební elektroniky jako televize (21 %) a chytré hodinky (19 %). Příliš nezaostávají ani kuchyňské spotřebiče. Například nový kávovar by si nejvíce přálo 15 % dotázaných.

Velká část těchto produktových kategorií se přitom v období vánočních nákupů dlouhodobě těší té největší oblibě. Podle statistik maloobchodního prodejce elektroniky DATART se mezi pilíře vánočních nákupů i díky své atraktivitě pro široké spektrum zákazníků řadí zejména mobilní telefony, chytré hodinky, notebooky či herní konzole.

Na plné obrátky

Vánoční sezóna zpravidla bývá pro maloobchodní segment vrcholem roku. Jinak to není ani v případě DATARTu, který je na toto období plně připraven. Posiluje skladové zásoby, rozšiřuje kapacity distribuce a maximalizuje nasazení všech týmů, aby vše proběhlo hladce a bez zbytečných komplikací. „Závěr roku je pro nás každoročně nejdůležitějším obdobím. Od začátku listopadu tak jedeme na plné obrátky. Posilujeme sklady, logistiku i personál, abychom zákazníkům mohli nabídnout nejen rychlé dodání, ale také špičkový servis přímo na prodejnách,“ uvádí František Mikoška.

Posílení DATART hlásí i na prodejnách, které v období Vánoc sehrávají klíčovou roli. Postupně se totiž plní jak zákazníky vybírajícími dárky, tak i lidmi vyzvedávajícími zboží objednané online. V letošním roce je možnost vyzvednutí zboží obzvlášť populární, volí ji až 70 % zákazníků. „Osobní odběr nabízí zákazníkům nejen pohodlí a časovou flexibilitu, ale také příležitost konzultovat svůj nákup s našimi elektrospecialisty,“ vysvětluje František Mikoška. Nejčastěji tuto službu lidé využívají při nákupu menší elektroniky a dražších produktů, které si chtějí prohlédnout před zaplacením.

Spolu s rostoucím množstvím objednávek stoupají i požadavky na logistiku. DATART ve svých skladech využívá špičkové moderní technologie, které pomáhají vánoční špičku zvládnout. Mezi nimi je i automatizovaný balicí stroj OPERA, který dokáže odbavit až 900 zásilek za hodinu a dvacetkrát tak urychlit běžný balicí proces. „Díky tomu se mohou zákazníci i v těchto obdobích spolehnout na rychlé, spolehlivé a kvalitní doručení,“ dodává František Mikoška.

