T-Mobile spouští adventní kalendář! Lze v něm najít neomezená data zdarma či PlayStation

T-Mobile odkrývá další část své bohaté vánoční nadílky. Ačkoli pestrá listopadová nabídka stále pokračuje, v prosinci dochází k dalšímu rozšíření a operátor všem svým zákazníkům zpestří čekání na Vánoce bohatým adventním kalendářem plným překvapení, speciálním Vánočním kinem nebo zvýhodněnými produkty, např. i telefony značky Xiaomi. Nabídka čeká i na firemní zákazníky a uživatele předplacených karet. A i letos operátor podpoří o Vánocích hned několik charitativních projektů a sbírek, včetně oblíbené Krabice od bot.

Krásnou vánoční atmosféru na pobočkách s horkým nápojem, společenskou hrou, sluchátky za korunu ke každému telefonu, nebo vánoční TV včetně pozitivně hodnoceného filmu Vlny či bonusové kredity. Už od listopadu spousta zábavy a dárky pro všechny přímo vybízí k otevření dalších překvapení, které jsou připraveny na prosinec, třeba i v oblíbeném adventním kalendáři.

Adventní kalendář plný překvapení

Od 1. prosince čeká na zákazníky T-Mobilu oblíbený adventní kalendář, který najdou v aplikaci Můj T-Mobile, v sekci Magenta Moments. Až do 24. prosince v něm každý den odhalí jedno vánoční překvapení – například vouchery a slevy od partnerů i od T-Mobilu, interaktivní hry i zábavné výzvy. Nadílka obsahuje mj:

Neomezená data na den zdarma, a to hned dvakrát během prosince.

Tomboly o atraktivní ceny.

Vouchery do oblíbených obchodů a dárek pro milovníky knih.

Mikulášská soutěž na Facebooku o plyšové hračky a další drobnosti pro děti.

Vánoční charitativní sbírka, do které přispěje i T-Mobile.

Zlatý hřeb na Štědrý den: šance vyhrát PlayStation.

Zákazníci, kteří pro sebe nebo své blízké chtějí pod stromeček vybrat nový telefon, mohou v prosinci využít další výhodné dotace. Tentokrát na celé portfolio značky Xiaomi, např.: Xiaomi Redmi 13C 5G 128GB s tarifem Neomezeně XL s výhodou za 1 Kč (sleva 4 000 Kč) nebo oblíbené dvojičky. Ty zastoupí např. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB a Xiaomi Redmi 13C 5G 128GB – s tarifem Neomezeně 4XL s výhodou je hlavní telefon dostupný za 1 999 Kč a druhý jen za 1 Kč (sleva na oba telefony dohromady činí 11 000 Kč).

Zvýhodněné nabídky se i v prosinci vztahují na všechny ostatní telefony, které T-Mobile zákazníkům nabídne, a také na chytré hodinky, tablety a televizory, konzole PlayStation, Apple iPhone, Apple Watch či iPad a T Phone 2, T Phone 2 Pro a T Tablet včetně starších generací a vybrané produkty jsou zařazeny i do populárních dvojiček. Ke všem telefonům lze navíc i v prosinci pořídit sluchátka Baseus za 1 Kč.

Prosincové novinky pro firemní zákazníky i majitele předplacených karet

Od 1. prosince do 31. ledna čekají na zákazníky nové odměny za dobití. Pokud dobijí alespoň za 300 Kč, můžou si v aplikaci Můj T-Mobile vybrat jednu z odměn s platností 7 dní pro jednorázové dobití nebo 10 dní pro automatické dobití: 15 GB dat, bonusový kredit 100 Kč nebo neomezená volání na čísla T-Mobile. I nadále pak platí 50% sleva na roční a půlroční balíčky dat: 24 GB na rok (12 x 2 GB/30 dní) nebo půl roku (6 x 4 GB/30dní) za 699 Kč (pův.1 398 Kč). Balíčky lze koupit na e-shopu T-Mobilu také ve formě dárkového poukazu, který obdrží na e-mail po zaplacení platební kartou, což je skvělá možnost pro ty, kteří nakupování vánočních dárků nechávají na poslední chvíli.

Pestrá vánoční nabídka pokračuje i pro firemní zákazníky. Všichni VSE zákazníci (drobní podnikatelé) se mohou u zakoupeného telefonu z budgetu také těšit na oblíbená sluchátka Baseus za 1 Kč. A také mohou využít nabídku oblíbených dvojiček zařízení. Ostatní firemní zákazníci pak při zakoupení balíčku Data Extra jednorázově (5, 10, 20 GB) naleznou v aplikaci Můj T-Mobile Víkendový balíček na první a poslední adventní víkend (29.11. – 1.12. a 27.-29.12.) za 1 Kč. Při zakoupení jakéhokoli balíčku Data Extra opakovaně v průběhu listopadu si pak mohou rozbalit dárek v podobě balíčku Neomezená data na 7 dní. Dalším vánočním korunovým dárkem jsou Data Extra neomezeně na víkend při objednávce předplatného Watch Connection.

Pohodové svátky s Vánočním kinem v MAGENTA TV

Aby si advent v kruhu nejbližších a #MeziSvými mohl zpříjemnit opravdu každý, připravil T-Mobile speciální novinky v MAGENTA TV. Od 2. prosince bude k dispozici Vánoční kino, které nabídne oblíbené filmy a pohádky české i zahraniční produkce bez reklam. Diváci MAGENTA TV si tak budou moci vánoční svátky zpříjemnit oblíbenými filmy jako například Pelíšky, Přání Ježíškovi, nebo Vratné lahve. Na své si přijdou i nejmenší diváci, na které čekají pohádky jako třeba Anděl Páně, Tři bratři, nebo Chlupáčci. Vánoční kino bude k dispozici od tarifu S Plus a vyššího. Součástí tarifů Plus je také nová vylepšená Videotéka, která nabízí televizní zábavu pro celou rodinu a od 18. 11. exkluzivně nabízí oceňovaný film Vlny. Titul s vysokým diváckým hodnocením, který byl doposud k vidění pouze v kinech, můžete zhlédnout v MAGENTA TV jako první. Film je dostupný pouze v set-top boxech a v aplikaci pro chytré televize.

Vánoce s Krabicí od bot i podporou obětí předsudečného násilí

T-Mobile také každoročně v období Vánoc podporuje hned několik charitativních projektů, a to jak finančními sbírkami, tak plněním konkrétních přání. Dobročinná sbírka se už tradičně objeví v aplikaci Můj T-Mobile jako součást adventního kalendáře. Do té mohou přispět i zákazníci a její výtěžek půjde na pomoc obětem předsudečného násilí prostřednictvím organizace In IUSTITIA. Ve všech prodejnách T-Mobilu také bude možné odevzdat dárek pro děti ze znevýhodněného prostředí v rámci projektu Krabice od bot, zastřešeného organizací Diakonie ČCE.