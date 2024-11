Podívejte se, jak extrémně tenký bude iPhone 17 Air

Čím dál víc se poslední dobou mluví o iPhone 17 Air, který by měl být tím nejtenčím telefonem, který kdy Apple představil. doposud měl toto prvenství iPhone 6 Plus, který navíc neměl ani vystouplý fotoaparát, jak mají iPhony od roku 2016 ve zvyku. Ovšem i oproti tomuto pouhých 7,1 mm tlustému telefonu má být iPhone 17 Pro ještě tenčí a to konkrétně o 1,1 mm. Podle všech možných i nemožných spekulací se totiž předpokládá, že tloušťka iPhone 17 Pro, který se přezdívá také iPhone 17 Air nebo iPhone 17 Slim, bude pouhých 6 mm, ovšem samozřejmě bez fotoaparátu, jenž bude přečuhovat oproti zbytku těla, tka jak je zvykem.

Tělo telefonu však bude tím nejtenčím, které kdy Apple představil. Otázka je, zda právě tloušťka iPhone je to, co by někoho nějak zásadně trápilo a zda vůbec má význam iPhone ztenčovat. Ať tak či onak, zřejmě se zmenšení tloušťky skutečně dočkáme a to již příští rok. Na to, jak bude iPhone 17 Air vypada ve srovnání s ostatními modely se můžete podívat v galerii níže.