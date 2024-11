Kdy vyjde Spotify Wrapped 2024?

Pokud posloucháte hudbu přes Spotify, určitě se již těšíte na letošní vydání souhrnu Wrapped, který váš hudební rok jako již tradičně zrekapituluje. Kdy se ale vydání tohoto souhrnu dočkáme?

Zatímco v předešlých letech vytvářelo Spotify souhrn z dat získaných za rok počítaný od konce října jednoho kalendářního roku do konce října druhého kalendářního roku, letos oznámil, že v rámci snahy Wrapped „zpřesnit“, respektive více přiblížit skutečnému kalendářnímu roku, jej bude sestavovat z období listopad – listopad. Právě vzhledem k tomuto faktu je tak prakticky jasné, že se do konce tohoto měsíce vydání Wrapped 2024 nedočkáme, což se přitom v předešlých dvou letech stalo.

Kdy vyšlo Spotify Wrapped v minulosti:

2023 : 29. listopadu

: 29. listopadu 2022 : 30. listopadu

: 30. listopadu 2021 : 1. prosince

: 1. prosince 2020 : 1. prosince

: 1. prosince 2019: 5. prosince

Nicméně vzhledem k tomu, že jsou data samozřejmě do Wrapped poskládána automaticky pomocí algoritmů, není ve výsledku pro Spotify spuštění této věci ničím složitým a proto lze očekávat, že k němu dojde v průběhu příštího týdne – tedy někdy mezi 2. až 6. prosincem, přičemž pondělí 2. a pátek 6. prosince se zdá docela nepravděpodobný vzhledem k tomu, že se v minulosti Wrapped objevoval zpravidla v úterý, středu či čtvrtek. Pokud pak doufáte, že by se Spotify mohlo rozhodnout vypustit Wrapped již dnes, i to je prakticky vyloučeno, jelikož je dnes v USA státní svátek.