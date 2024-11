Stáhněte si transparentní pozadí a podívejte se, co se skrývá pod displeje iPhone 16 Pro

Basic Apple Guy je obrovský fanoušek Applu, který je navíc skutečně šikovný člověk. Právě proto čas od času přijde s něčím, co vypadá opravdu vlemi dobře a to platí i o jeho posledním počinu. iPhone uvnitř svého těla ukrývá spoustu součástek, které jsou poměrně zajímavé co se designu týká nejen pro technologické nadšence.

Díky pozadím, která si můžete stáhnout bude váš telefon vypadat jako by byl pod rentgenem a vy jste viděli do jeho útrob. Pokud vás tedy podobné vychytávky baví, pak si stačí stáhnout transparentní pozadí pro iPhone a uvidíte, co se skrývá pod displejem. Transparentní pozadí pro váš iPhone ukazující jeho vnitřní součástky si můžete stáhnout přímo zde.