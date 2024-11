Seznamte se s myší GENESIS Zircon 660 Pro určenou náročným hráčům

Tisková zpráva: Jen nedávno uvedla značka GENESIS dvě počítačové herní myši Zircon 660 a Krypton 660 a už tu máme pokračování této řady. Důvod je prostý. Debut zmíněných modelů byl natolik úspěšný, že vydání verze určené pro velmi náročné hráče bylo jen otázkou času. GENESIS Zircon 660 Pro se od standardní verze liší především použitím jednoho ze dvou nejlepších snímačů na trhu Pixart PAW3395 a velmi ceněnými tlačítky Kailh 8.0. Nová myš navíc nabízí možnosti připojení podle preferencí hráče. S kabelem i bez něj.

GENESIS Zircon 660 Pro je model, který je vybaven jedinečnou trojitou konektivitou, což z něj dělá jednu z nejuniverzálnějších myší na trhu. Je možné ji používat bezdrátově výběrem režimu bezdrátového připojení RapidSpeed™ (dosahuje výkonu drátového připojení i bez kabelu), připojit ji k počítači pomocí BT 5.0 (optimalizuje spotřebu energie při každodenních činnostech), nebo použít klasické kabelové připojení USB.

GENESIS Zircon 660 Pro je extrémně lehká myš, váží pouhých 57 gramů. Co to znamená v praxi? Větší stabilitu při zvedání a mnohem rychlejší odezvu. Takto nízké hmotnosti se podařilo dosáhnout díky speciálně navržené kostře, promyšlenému výběru materiálů a výřezům na její spodní části. To vše proto, aby bylo hraní pohodlnější.

GENESIS Zircon 660 Pro má dobře fungující design, který si již stihlo oblíbit mnoho uživatelů. Koneckonců ani ta nejpřesnější myš nebude při hraní dobře fungovat, pokud způsobuje bolest v ruce. Díky univerzálnímu tvaru, profilaci a mírně prodloužené zadní části bylo dosaženo kompromisu mezi plným pohodlím a maximálním výkonem. Ať už myš GENESIS Zircon 660 Pro uchopíte způsobem claw grip nebo celou dlaní (palm grip), můžete se spolehnout na pohodlí a hodiny hraní bez bolesti.

Myš GENESIS Zircon 660 Pro je vybavena optickými snímači Pixart PAW3395, které patří k nejmodernějším a nejpokročilejším na světě. Nabízí vynikající citlivost a odezvu kurzoru. Jsou také zárukou bezchybného sledování i při maximální rychlosti 16,51 m/s a zrychlení 50G. Myš pak přináší potřebnou jistotu, že vše, co se na obrazovce děje, bude záviset pouze na hráčových schopnostech. Při hře pomůže také funkce Motion Sync, zbrusu nová, zdokonalená technika pro zlepšení hodnot polling rate. Díky ní je odesílání údajů o poloze myši do počítače plně synchronizováno s jejich přijímáním. To zase zajišťuje nejen plynulejší pohyb, ale také větší efektivitu při registraci každého, i sebemenšího pohybu.

Cena a dostupnost

Herní myš GENESIS Zircon 660 Pro k dostání prostřednictvím vybraných prodejců a resellerů za doporučenou cenu 1 306 Kč v barevných variantách černá nebo bílá.

Technické údaje