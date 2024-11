Oprava reproduktorů nového MacBooku Pro vyjde nejlevněji v historii

S jablečnými produkty se poměrně často pojí také stížnosti, týkající se jejich náročných a tím pádem také finančně nákladných oprav. Nejnovější MacBook Pro ale v tomto směru konečně představuje příjemnou výjimku – alespoň co se opravy reproduktorů týče.

Poprvé po téměř deseti letech je Apple schopen opravit jednotlivé reproduktory MacBooku Pro, aniž by musel vyměnit i další komponenty. Ve zprávě, kterou tento týden cupertinská společnost sdílí s prodejnami Apple Store a autorizovanými poskytovateli služeb Apple, uvádí, že nabízí reproduktory jako samostatné opravné díly pro nové 14″ a 16″ modely MacBooků Pro s čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Je to vůbec poprvé od roku 2015, kdy Apple zpřístupnil jednotlivé díly reproduktorů pro MacBooky Pro. U všech modelů MacBooků Pro vydaných v letech 2016 až 2023 Apple při opravách reproduktorů vyměňuje celý „horní kryt“ s baterií a dalšími součástmi. To má za následek to, že mimozáruční opravy reproduktorů stojí mnohem více, než by měly. Díky samostatným dílům reproduktorů se ale nyní tyto opravy stávají cenově mnohem dostupnějšími.

Postup opravy je poměrně složitý, zahrnuje použití kevlarových nití, instalačních krytek reproduktorů a krytu baterie na jedno použití, takže běžný zákazník se pravděpodobně bude chtít spolehnout na zkušeného technika, který zajistí správné provedení opravy. Naštěstí i ti, kteří se rozhodnou pro tuto cestu, by měli zaplatit mnohem méně než dříve. Podle dostupných zpráv společnost Apple v současné chjvíli poskytuje technikům přístup k jednotlivým dílům reproduktorů pro všechny 14″ i 16″ modely MacBooků s čipy Apple Silicon, a to včetně modelů s čipy M1 Pro a M1 Max.