Nejsledovanější romantické filmy na Voyo za poslední dobu

Emma (Alexandra Daddario) si momentálně zoufá. Poté, co během pracovního výletu do Chicaga nezískala důležitého klienta, se vrací letadlem zpět do New Yorku. Let ovšem postihnou vážné turbulence a přiopilá, nešťastná Emma vyklopí všechny své životní strasti a tajemství pohlednému cizinci, který sedí vedle ní. Však proč by také neměla, New York je přece veliký a Emma ho už nikdy znovu nepotká. Jenže to by se ze záhadného muže nesměl vyklubat její nový šéf Jack Harper (Tyler Hoechlin).