Vývojáři: Apple má příliš velkou kontrolu nad App Storem

Vývojáři dvou aplikací zaměřených na média tvrdí, že společnost Apple se se svým App Storem nechová fér, zejména pokud jde o dodržování autorských práv.

Jako provozovatel obchodu App Store má společnost Apple povinnost udržovat digitální trh plný zajímavých aplikací, které neporušují ani neporušují zákony. Míra kontroly, kterou má Apple nad aplikacemi, a jeho schopnost vyřadit aplikace kvůli tvrzení o porušení autorských práv však některé vývojáře popudila. Podle společností TV Time a Musi se zdá, že Apple příliš horlivě využívá možnosti zákazů. Společnost TV TIme na počátku listopadu na svém profilu na sociální síti X uvedla, že se její aplikace přestala objevovat v App Store. Tehdy dodala, že spolupracuje se společností Apple na jejím navrácení do obchodu. Ukázalo se, že aplikace byla stažena kvůli porušování autorských práv, ale nikoliv z úmyslného důvodu. Aplikace TV Time umožňuje uživatelům sledovat sledování televizních pořadů včetně odesílání do streamovacích aplikací pro sledování požadovaného obsahu. Aplikace však také umožňovala uživatelům zveřejňovat obrázky a animované GIFy jejich oblíbených pořadů.

Jerry Inman, marketingový ředitel společnosti Whip Media, která TV Time vlastní, vysvětlil, že příčinou byla špatně vyřízená stížnost na duševní vlastnictví, kterou aplikace běžně řeší. Poté, co uživatelé do aplikace nahráli snímky ze seriálů a filmů, společnost následně prohlásila, že došlo k porušení autorských práv, a vydala oznámení podle zákona Digital Millennium Copyright Act. Tvůrci aplikace odpověděli žádostí o důkaz vlastnictví, který prý nebyl předložen, ale přesto byly obrázky odstraněny. Stěžující si společnost také požadovala finanční vyrovnání, což není v souladu s DMCA, a Whip Media ho odmítla zaplatit. Stěžovatel poté oznámil společnosti Apple, že nárok je „nevyřešený“, což následně vedlo k tomu, že společnost Apple aplikaci stáhla. Přestože Whip Media a stěžující si společnost od té doby problém vyřešily, majitel TV Time má obavy, že Apple má nad těmito věcmi příliš velkou kontrolu. „Apple má nad vývojáři aplikací značnou moc, protože kontroluje přístup na obrovský trh, a v tomto případě zřejmě jednal na základě stížnosti, aniž by od stěžovatele vyžadoval důkladné důkazy,“ uvedl Inman.

V září byla z důvodu porušení autorský práv stažena z App Storu také aplikace Musi. Aplikace Musi, která se zabývala streamováním hudby, nepřenášela hudbu přímo z vlastních serverů, ale spoléhala se na YouTube. Uživatelům byla pouštěna hudba umístěná na serverech YouTube, což znamenalo, že se Musi mohla vyhnout placení licencí za skladby. V úterý server Ars Technica uvedl, že uživatelé aplikace Musi si ji chtějí ponechat. Pokud by byla aplikace stažena v rámci aktualizace nebo by uživatel dostal nový telefon, nemohl by si ji znovu stáhnout. Někteří uživatelé zjistili, že aplikace byla po aktualizaci odstraněna. Jiní se od té doby rozhodli vyhnout se aktualizaci svých zařízení, aby si mohli aplikaci ponechat. Celou záležitost komplikuje skutečnost, že společnost Musi v říjnu zažalovala společnost Apple, aby ji přiměla k opětovnému zařazení aplikace do obchodu App Store. Záměrem bylo udržet aplikaci aktivní po dobu, kdy se vývojář zabýval stížnostmi na autorská práva. Společnost Musi se domnívá, že Apple jednal nesprávně a porušil smlouvu o odstranění aplikace dříve, než prošetřil stížnosti společnosti YouTube.

Jako velká společnost, provozující jeden z největších digitálních obchodů na světě, je Apple vystaven velkému tlaku. Přirozeně se stává významným terčem, když se objeví stížnost, o které si někdo myslí, že by ji měl řešit svým jménem. Součástí problému je obrovské množství stížností, které dostává kvůli obsahu App Store. Musí řešit tisíce stížností a požadavků na aplikace v App Storu, které vytvořily třetí strany, a ne jeho vlastní tým. Aby mohl plně prošetřit každou stížnost a zjistit, zda je oprávněná, musel by Apple využít velké množství svých zdrojů. U úkolu, u kterého nemá z vynaložení úsilí žádný prospěch, se společnosti vyšetřování nevyplatí, pokud jí nehrozí vážné finanční ohrožení. Apple tedy přenechává soudní spor vývojáři a žalobci. Proto se v pokynech pro hodnocení aplikací v App Store objevuje tolik odkazů na to, že aplikace může být z App Store z různých důvodů odstraněna.

Společnost Apple provozuje veřejnou webovou stránku pro podávání stížností na porušování autorských práv. Na stránce je uvedeno, že společnost Apple zprostředkuje kontakt mezi stěžovatelem a vlastníkem aplikace za účelem vyřešení sporu, ale pokud se spor nevyřeší nebo jedna ze stran nereaguje, aplikace je odstraněna.