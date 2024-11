Máte problém s klávesnicí těchto MacBooků? Smůla, Apple vám je už zdarma po záruce neopraví!

Společnost Apple minulý týden definitivně ukončila svůj bezplatný program opravy klávesnic s „motýlím“ mechanismem. Program, který byl určený pro majitele vybraných modelů MacBooků, skončil po téměř šest a půl letech od doby svého spuštění.

Po skončení programu již není zaručeno, že uživatelé i s problematickými klávesnicemi MacBooků budou moci získat bezplatnou opravu od společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisních služeb Apple. Mohou však být učiněny výjimky. Po většinu času od začátku milénia měly klávesnice MacBooků tradiční nůžkový mechanismus. To se změnilo v březnu roku 2015, kdy Apple vydal ultratenký 12″ MacBook s nízkoprofilovou klávesnicí, která používala nový „motýlí“ mechanismus. Klávesnice se sice vešla do tenkého krytu MacBooku, ale byla náchylná k problémům, například k nečekanému opakování písmen nebo k tomu, že se po stisknutí kláves písmena nezobrazovala.

Na problematické klávesnice s motýlím mechanismem si stěžovali i majitelé následujících modelů – 13″ a 15″ MacBooků Pro z října roku 2016. To ale cupertinské společnosti nijak nebránilo v dalším rozšíření tohoto typu klávesnice pro MacBook Air. Situace vyvrcholila v květnu 2018, kdy byla na Apple v USA podána hromadná žaloba, podle níž společnost věděla, že butterfly klávesnice je vadná. Online petice týkající se těchto problémů získala v tom roce téměř 43 000 podpisů. V červnu 2018 společnost Apple zahájila celosvětový „program servisu klávesnic“ poté, co zjistila, že „malé procento“ klávesnic v některých modelech MacBook, MacBook Air a MacBook Pro může vykazovat problematické chování. Společnost Apple a autorizovaní poskytovatelé servisu Apple opravovali klávesnice MacBooků, které splňují podmínky, bezplatně po dobu až čtyř let od prvního maloobchodního prodeje postiženého notebooku.

Tento program byl nyní ukončen, protože všechny způsobilé modely byly vyřazeny z prodeje před více než čtyřmi lety. V březnu 2019 se Apple konečně omluvil za své problematické klávesnice. „Jsme si vědomi toho, že malý počet uživatelů má problémy s motýlkovou klávesnicí třetí generace, a za to se omlouváme,“ uvedl mluvčí společnosti Apple v prohlášení, které sdílela Joanna Stern z The Wall Street Journal. „Naprostá většina zákazníků notebooků Mac má s novou klávesnicí pozitivní zkušenosti.“ Počínaje 16″ MacBookem Pro v listopadu 2019 Apple od motýlkové klávesnice upustil a vrátil se k používání nůžkového mechanismu. V březnu 2020 se změna rozšířila i na MacBook Air a v květnu 2020 na 13p“ MacBook Pro, čímž problematická éra motýlkové klávesnice u Maců skončila. Všechny modely MacBooků s křemíkovými čipy Apple nadále používaly klávesnice s nůžkovým mechanismem.