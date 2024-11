Google chce, aby byl přechod z iPhonů na Android jednodušší. Tohle v něm má pomoci

Pro ty, kteří plánují přejít z iPhonu na smartphone s operačním systémem Android, si společnost Google tento týden přichystala příjemnou novinku. Rozhodla se totiž poměrně výrazně přepracovat aplikaci, která má tento přechod usnadnit a zefektivnit.

Společnost Google tento týden výrazněji přepracovala svou aplikaci s názvem Switch to Android pro iPhone a iPad. V rámci aktualizace představila zjednodušené rozhraní, novou ikonu a změnila název na Android Switch, čímž se snaží nalákat nové uživatele iPhonu. Zmíněná aplikace je navržena tak, aby uživatelům iPhonu usnadnila přechod na chytré zařízení s operačním systémem Android, jako je třeba smartphone Google Pixel. Aplikace Android Switch umí přenášet kontakty, události kalendáře, fotografie a videa a obsahuje upozornění na nutnost vypnout iMessage a přejít na RCS/SMS.

Fotogalerie Android Switch 1 Android Switch 2 Android Switch 3 Android Switch 4 Vstoupit do galerie

Společnost Google také změnila některé formulace na svých webových stránkách Switch to Android, aby odrážely nový název aplikace. Stránky Switch to Android seznamují s některými běžnými obavami, které mohou mít uživatelé iPhonu v souvislosti s přechodem na jinou platformu, například s posíláním textových zpráv, sdílením souborů, videohovory a přechodem na jiné příslušenství. Díky RCS mohou podle Googlu uživatelé Androidu bez problémů posílat textové zprávy uživatelům iPhonu a společnost doporučuje Google Meet jako alternativu k FaceTime. Náhrada za AirDrop z Androidu do iPhonu neexistuje, ale Google uvádí, že Quick Share lze použít ke sdílení souborů se zařízeními se systémy Android, ChromeOS a Windows PC.