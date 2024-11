Vzorná podpora pokračuje: Apple vydal iOS 17.7.2 a iPadOS 17.7.2 pro starší iPhony a iPady

Jestli je Apple něčím proslulý, pak je to jeho dlouholetá softwarová podpora jeho hardwarových produktů. A právě to potvrzuje i nyní. Včera večer totiž vypustil kromě nových verzí svých aktuálních operačních systémů iOS a macOS taktéž dvě nové verze starších OS, které jsou dostupné na letitých iPhonech a iPadech. Řeč je konkrétně o iOS 17.7.2 a iPadOS 17.7.2. Máte-li tedy doma zařízení, které je kompatibilní maximálně s iOS 17 či iPadOS 17, tyto aktualizace jsou přesně pro vás. Žádné hmatatelné novinky však od nich raději nečekejte – Apple se v nich totiž zaměřuje jen na opravy bezpečnostních chyb, které by mohly být pro uživatele těchto zařízení potenciálně nebezpečné.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie