Nejpopulárnější napínavé filmy na Voyo za poslední dobu

Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a každý zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi.

Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozděleni do pěti aliancí. Sečtělí, Mírumilovní, Upřímní, Neohrožení a Odevzdaní. Tomuto uzavřenému světu vládnou Odevzdaní pro svou schopnost se obětovat ve prospěch druhých. Beatrice a Caleb vyrůstají u svých rodičů, kteří jsou právě Odevzdanými. Beatrice a Caleb ale právě dorostli do věku, kdy je čeká zkouška nadání. Ta má určit, do které aliance budou v budoucnosti patřit…