Apple v nové reklamě All Systems Pro poslal iPhone 16 Pro do vesmíru, tedy alespoň virtuálně. Apple v reklamě prezentuje především čip A18 Pro, který nabízí rychlejší Neural Engine, vylepšené CPU a GPU a obrovský skok v šířce pásma paměti. Díky tomu podporuje iPhone 16 Pro pokročilé funkce pro video a fotoaparát a poskytuje tkaé výrazný výkon pro hraní video her.