Rozbalujeme v redakci nový 16“ MacBook Pro M4 Pro!

Poté, co nám minulý týden v redakci přistál k otestování nový Mac mini M4 Pro v kombinaci se Studio Displayem, přivezl nám dnes kurýr další nedávno představený kousek z dílny Applu. Tentokrát se jedná konkrétně o zbrusu nový MacBook Pro, který máme možnost otestovat ve vesmírně černé 16“ verzi s nanotexturou na displeji, čipem M4 Pro se 14jádrovým CPU, 20jádrovým GPU, 48GB operační paměti a 2TB SSD. Jen pro představu, cena této konfigurace je podle českého Apple Online Storu nastavena na 109 490 Kč, což už samo o sobě značí, že by se mělo jednat o opravdové dělo. Ještě než se pustíme do jeho testování si jej však musíme rozbalit a k tomu bychom vás rádi přizvali.

Jak můžete sami vidět, jakékoliv experimentování s krabicí tohoto stroje se nekoná. Apple i tentokrát vsadil na klasický bílý papírový box s vyobrazením MacBooku Pro na horní čísti víka, nápisy a logy po bocích a nálepkou s informacemi o konfiguraci na spodní straně. Krabice je pak jako již tradičně zapečetěna papírovými pečetěmi, které vám zaručují, že jí před vámi ještě nikdo neotevřel. Co se pak týče obsahu balení, kromě MacBooku Pro zabaleného do lehké papírové folie, je v balení dále dvoumetrový USB-C/MagSafe 3 kabel spolu se 140W USB-C napájecím adaptérem. A víc toho vlastně ani nepotřebujete. Pokud vás pak zajímá, jak toto monstrum působí na člověka po chvíli hraní si s ním, článek s prvními dojmy naleznete na našem magazínu co nevidět.

