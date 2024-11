Recenze Landigo Max: Revoluce v učení jazyků

Platforma Landigo pro výuku jazyků není pro tuzemské uživatele ničím neznámým a dlouhodobě se těší velké popularitě. Je to mimo jiné i proto, že její tvůrci neustále pracují na nejrůznějších vylepšeních a nových funkcí. Jednou z relativně čerstvých novinek je kurz Landigo MAX, na který se v naší dnešní recenzi podíváme o něco podrobněji.

Co je Landigo Max

Landigo MAX představuje revoluční přístup k výuce angličtiny. Tento komplexní online kurz nabízí 456 lekcí a tisíce cvičení, které pokrývají širokou škálu témat a gramatikálních jevů. Ať už jste úplný začátečník nebo pokročilý student, Landigo MAX vám poskytne vše potřebné pro efektivní a zábavné zvládnutí anglického jazyka. Každá lekce je doplněna množstvím interaktivních cvičení, která vám umožní okamžitě si ověřit své znalosti. Gramatika je vysvětlena srozumitelným způsobem na konkrétních příkladech a cvičeních, což usnadňuje její pochopení. Součástí kurzu je také 150 tematických slovníčkových lekcí, které vám pomohou rozšířit si slovní zásobu v různých oblastech. Jednou z největších výhod Landigo MAX je jeho přehledné členění. Lekce jsou rozděleny podle úrovní od úplných začátečníků až po pokročilé, takže si každý najde to své. Kromě toho jsou lekce kategorizovány podle jednotlivých gramatikálních jevů a témat, což usnadňuje orientaci v kurzu. Po absolvování každého cvičení se vám zobrazí krátké vysvětlení a odkaz na příslušnou lekci, což vám umožní prohloubit své znalosti a odstranit případné nejasnosti.

Rozhraní a funkce

Platforma Landigo si řadu let víceméně drží svůj charakteristický vzhled i rozhraní, přičemž se obojí snaží průběžně vylepšovat. Je to jednoznačné plus – prostředí Landigo Max je v rozhraní webového prohlížeče dokonale přehledné, jednoduché a snadno ovladatelné bez ohledu na operační systém nebo velikost displeje. Skvěle funguje jak na iPhonu, tak i na Macu. Jednotlivé lekce můžete v Landigo MAX vyhledávat ručně v příslušném poli, zvolit třídění podle úrovně nebo si vybrat požadovaný okruh – například jednotlivé slovní druhy, slovíčka, zápory, množné číslo a řadu dalších. U slovíček je součástí základního přehledu také rozhraní s fotografiemi a možností poslechu, u všech lekcí bez ohledu na téma najdete kromě cvičení jako takových také nabídku souvisejících lekcí, příklady, překlady a příslušná pravidla, velmi srozumitelně vysvětlená v češtině.

Psaní a čtení obvykle při učení cizích jazyků nepředstavujte zdaleka takový problém, jako mluvení a výslovnost. Pro účely procvičování a zkoušení výslovnosti nabízí Landigo MAX skvělou funkci s názvem „Mluvte na mě, prosím!“. Představuje skvělou možnost procvičit si výslovnost a nechat si ji kvalitně zhodnotit, aniž by člověk musel překonávat stud před živým lektorem nebo náhodným rodilým mluvčím. Landigo vám dá dostatek času na přípravu a poté, co dané slovo nebo větu vyslovíte, vám vaši výslovnost zhodnotí. Postupem času člověk opravdu díky této funkci získá při mluvení dostatečné sebevědomí pro pozdější mluvení v reálu. Pokud se podobně jako já často s vervou vrháte do učení něčeho nového, ale poté máte tendence zapomínat na cvičení, určitě oceníte také funkci Landigo Motivátor. Landigo Motivátor se zdaleka neomezuje jen na obyčejné připomínky toho, že se máte věnovat svým lekcím. Umí vám v pravidelných intervalech připomínat vaše chyby, upozorňovat na uložená slovíčka, a poté na základě vašeho hodnocení přizpůsobí to, jak často vám „servíruje“ jednotlivé položky k opakování. Připomínky vám budou chodit také e-mailem, takže máte zaručeno, že vám opravdu nic důležitého neunikne. Součástí funkce Landigo Motivátor je i rozhraní, které se vám zobrazí po absolvování každého cvičení, a ve kterém můžete označit, která slovíčka vám dělala největší potíže. Čím více budete Landigo Motivátor využívat, tím pro vás bude užitečnější a bude se doslova formovat na míru vašim studijním potřebám.

Závěrečné hodnocení

Stejně jako při jedné ze svých starších recenzí platformy Landigo jsem i tentokrát byla spokojená. Landigo je jednoduše osvědčená stálice, která nezklame. Tvůrci Landiga se nesnaží zbytečně měnit něco, co funguje celé roky, a naopak k osvědčenému základu zavádí řadu nových nových funkcí, díky kterým je učení cizích jazyků příjemné, zábavné a především efektivní. Landigo MAX je perfektně propracovaný, komplexní, plnohodnotný kurz angličtiny online, který vám poskytne vše, co v tomto směru potřebujete. V rozhraní kurzu se snadno orientujete, řadu věcí si můžete přizpůsobit podle svých představ, a jako jeden z největších benefitů vnímám možnost procvičení a zhodnocení výslovnosti.

Landigo MAX si můžete vyzkoušet zde. Zájemci o placenou verzi bez reklam a s řadou skvělých funkcí navíc mohou nyní využít akci Black Friday desetiletí, v jejímž rámci je Landigo vyjde ještě levněji.