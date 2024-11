Poradíme vám, jak na iPhonu zobrazit přepis podcastu

Jak na iPhonu zobrazit přepis podcastu? Chcete si při poslechu podcastu snadno přečíst, co se právě říká? S iOS 17.4 a novějším je to možné! Apple přidal do aplikace Podcasty novou funkci – přepisy. Díky ní si můžete zobrazit textový přepis vybraných epizod a lépe tak porozumět obsahu.

Poslech podcastů je skvělý způsob, jak se dozvědět nové informace nebo se bavit. Někdy se ale může stát, že vám něco unikne, nebo prostě chcete mít k dispozici písemný záznam. Od dob příchodu operačního systému iOS 17.4 si můžete v aplikaci Podcasty zobrazit textový přepis vybraných epizod. Tato funkce je užitečná nejen pro osoby se sluchovým znevýhodněním, ale i pro ty, kteří chtějí rychleji procházet obsahem nebo si udělat poznámky.

Jak zobrazit přepis podcastu

Otevřete aplikaci Podcasty: Na svém iPhonu najděte ikonu aplikace Podcasty a klepněte na ni.

Na svém iPhonu najděte ikonu aplikace Podcasty a klepněte na ni. Vyberte epizodu: Vyberte konkrétní epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat a zároveň si zobrazit přepis.

Vyberte konkrétní epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat a zároveň si zobrazit přepis. Spusťte přehrávání: Klepněte na tlačítko přehrávání, aby se epizoda začala přehrávat.

Klepněte na tlačítko přehrávání, aby se epizoda začala přehrávat. Zobrazte celoobrazovkový režim: Během přehrávání klepněte na ikonu pro rozšíření přehrávače na celou obrazovku. Obvykle se nachází v pravém horním rohu přehrávače.

Během přehrávání klepněte na ikonu pro rozšíření přehrávače na celou obrazovku. Obvykle se nachází v pravém horním rohu přehrávače. Najděte ikonu přepisu: V dolní části obrazovky, kde jsou ovládací prvky přehrávače, najdete ikonu ve tvaru uvozovek. Klepněte na ni.

V dolní části obrazovky, kde jsou ovládací prvky přehrávače, najdete ikonu ve tvaru uvozovek. Klepněte na ni. Přečtěte si přepis: Zobrazí se textový přepis podcastu. Text se bude automaticky posouvat a zvýrazňovat podle toho, co se právě říká. Můžete také přetáhnout posuvník, abyste se dostali na konkrétní část přepisu.

Fotogalerie iPhone prepis podcastu 1 iPhone prepis podcastu 2 iPhone prepis podcastu 3 iPhone prepis podcastu 4 Vstoupit do galerie

Funkce přepisů v aplikaci Podcasty je skvělým doplňkem pro všechny milovníky podcastů. Díky ní si můžete lépe porozumět obsahu, rychleji najít důležité informace nebo si jednoduše užít poslech podcastů na nové úrovni. Upozorňujeme ale, že přepis není k dispozici u všech podcastů, a většinou se týká podcastů v angličtině.