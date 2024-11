Samsung se opět směje Applu, kromě iPhonů se však tentokrát vysmívá i jablíčkářům!

Technologický svět je nelítostné prostředí a když se tak některému z výrobců nepodaří vytvořit produkt, který tak nějak splňuje očekávání ať už trhu, zákazníků či třeba jen konkurence, ostatní výrobci se nebojí mu to dát patřičně najevo. Mistrem v tomto oboru je pak Samsung, který si pravidelně střílí z konkurenčního Applu skrze nejrůznější reklamy, ve kterých se snaží ukázat, že jsou to právě jeho produkty, které jsou na technologickém vrcholu, a že ty od Applu naopak stále přešlapují na místě. Přesně to se nyní snaží Samsung dokázat i v čerstvé reklamě zveřejněné v USA, kterou si můžete pustit níže.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Samsung Mobile USA (@samsungmobileusa)

Jak můžete sami v reklamě výše vidět, Samsung se ve spotu snaží zdůraznit omezenost iPhonů, zejména pak jejich tradiční konstrukce ve srovnání s jeho skládacími modely, které umožňují právě díky své konstrukci věci, o kterých jsme si mohli u telefonů ještě nedávno nechat jen zdát. Do značné míry pak spot naráží i na jakousi „ovečkovost“, kdy Simon je jak jinak než Apple, který svému „stádu“ říká, co mají dělat a to to poslušně plní. Zda se jedná o pádné argumenty k přechodu na Samsung, nebo o další výkřik do tmy, kterých má již tento jihokorejský gigant za sebou opravdu mnoho, můžeme nicméně jen hádat.