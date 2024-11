Paul vs. Tyson živě: Kde sledovat nejočekávanější boxerský zápas roku?

Zápas Paul vs. Tyson živě je tu! Pokud jste příznivci boxu a zejména pak zápasů influencerů, sportovních legend a celebrit, dnešní noc, respektive spíš sobotní brzké ráno pro vás bude velmi zajímavé. V ringu se totiž proti sobě postaví youtuber Jake Paul s boxerskou legendou Mikem Tysonem. A mělo by se jednat o pořádnou řežbu!

Paul vs. Tyson – Kdy sledovat

Turnaj začíná v pátek 16. listopadu ve 2:00 našeho času. Jelikož je zápas Paul vs. Tyson vrcholem karty, která čítá celkem 7 zápasů, jejichž průběhu lze jen stěží odhadovat, je jasné, že se hlavní zápas odehraje odhadem nejdřív ve 4h ráno, daleko pravděpodobnější je však ještě pozdější čas. Přesně ale opravdu nelze předpovídat zhola nic, byť počítat se šesti rychlými K.O. v prvním kole, které by zápas Paul vs. Tyson posunuly na dřívější hodinu než právě 4 ranní určitě nelze.

Paul vs. Tyson – Jak sledovat

Pokud chcete zápas Paul vs. Tyson sledovat, jedinou legální možností je předplatit si Netflix. Na výběr máte konkrétně ze členství:

Basic ve 720p : 239,00 Kč / měsíc

: 239,00 Kč / měsíc Standard v 1080p : 309,00 Kč / měsíc (místa pro členy navíc se dají přikoupit za 99 Kč / měsíc za jedno)

: 309,00 Kč / měsíc (místa pro členy navíc se dají přikoupit za 99 Kč / měsíc za jedno) Premium ve 4K: 379,00 Kč / měsíc (místa pro členy navíc se dají přikoupit za 99 Kč / měsíc za jedno)

Všechny další způsoby, jak sledovat zápas Jake Paul vs Mike Tyson pak můžete najít na tomto odkazu, byť Netflix je samozřejmě způsob nejpohodlnější.

Paul vs. Tyson – Všechny zápasy

Jake Paul (USA) – Mike Tyson (USA)

Katie Taylorová (Ir.) – Amanda Serranová (Portor.)

Mario Barrios (USA) – Abel Ramos (USA)

Neeraj Goyat (Ind.) – Whindersson Nunes (Braz.)

Shadasia Greenová (USA) – Melinda Watpool (Kan.)

Lucas Bahdi (Kan.) – Armando Casamonica (It.)

Bruce Carrington (USA) – Dana Coolwell (Aus.)

Sledovat na Netflixu Paul vs. Tyson můžete zde