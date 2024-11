Elon má pro vás dárek: Stáhněte si zdarma tapetu pro iPhone zachycující raketu Super Heavy

Záběry vracející se části rakety Super Heavy a její následné zachycení robotickými rameny Mechazilly viděl v předešlých týdnech zřejmě každý fanoušek technologií. Jedná se totiž o jednu z největších technologických události letoška a zároveň o jeden z nejvýznamnějších okamžiků spojených s dobýváním vesmíru posledních let. Pokud i vás toto nebeské divadlo naprosto uchvátilo, máme pro vás tip na super tapety. Poté, co SpaceX na svém účtu na X sdílelo čtyři snímky zachycující právě oheň šlehající Super Heavy, se totiž nyní se svou troškou do mlýna rozhodl přispět i sám Elon Musk. Ten totiž na svůj účet na X nahrál další snímek, který se coby tapeta iPhonu náramně vyjímá. Všechny doposud zveřejněné snímky proto znovu vkládáme do galerie níže a doplňujeme je o nový snímek od Muska. Stáhnout si je můžete níže z naší galerie, kde stačí kliknout na ikonu lupy pro zobrazení snímku v plném rozlišení a pro jeho následné stažení do fotogalerie.