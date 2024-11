Applu unikla nálož informací o chytrém displeji pro ovládání Smart Home včetně termínu vydání!

Představení prvního Apple displeje pro ovládání chytré domácnosti založené na HomeKitu, potažmo Matter se nezadržitelně blíží. Vyplývá to alespoň z čerstvých informací velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana, podle kterého dojde k odhalení tohoto produktu již v březnu 2025. A kromě termínu představení se o něm dozvídáme i spoustu dalších detailů.

Novinka mí disponovat zhruba 6“ displejem a přestože se typově bude jednat o zařízení podobné iPadu, tvarově půjde spíše o čtverec s poměrně silnými rámečky po okrajích. Na přední straně bude kamerka pro FaceTime hovory a chybět nebudou ani reproduktory pro přehrávání hudby či právě FaceTime konverzace. Velkým pozitivem je zde pak to, že Apple počítá s možností využívat zařízení i bez připojení k elektrické síti, jelikož jej vybaví velkou vestavěnou dobíjecí baterií. Pokud vás pak zajímají barevné varianty, hub má dorazit ve stříbrné a černé variantě.

K ovládání bude využita dotyková obrazovka, na které poběží zbrusu nový operační systém založený na kombinaci pohotovostního režimu z iOS a některých prvků z watchOS. Gurman nicméně jedním dechem dodává, že cílem Applu je naučit uživatele toto zařízení ovládat primárně hlasem a to i proto, že má podporovat Apple Intelligence, která by měla ve výsledku být schopná přistupovat na dálku k aplikacím na ostatních Apple produktech. Na obrazovce by nicméně neměly chybět například informace o počasí, zobrazení kalendáře, důležité ovládací prvky vaší chytré domácnosti a v neposlední řadě fotografie. Poměrně zajímavé je pak to, že zařízení má být využitelné i jako interkom, bude-li umístěno ve vícero místnostech. A co víc, napojit na něj postupem času půjdou i chytré domácí kamery, které má chtít Apple v budoucnu dodávat.

V zařízení bude nasazen senzor pro určení blízkosti osoby, na jehož základě bude zobrazován obsah na displeji. Když tedy například nebude senzor detekovat nikoho v blízkosti, buď displej zhasne úplně, nebo na něm zobrazí univerzální informace typu teplotu a tak podobně. Jakmile se ale k němu člověk přiblíží, mělo by zařízení automaticky zobrazit nejrůznější ovládací prvky či obecně věci, se kterými lze interagovat – tedy například právě aplikaci Domácnost a ovladače jednotlivých zařízení v ní.

Co se týče nativních aplikací od Applu, na hubu poběží kromě Face Time ještě Safari, Apple Music, Poznámky, Kalendář, Fotky a v USA ještě Apple News. Poměrně překvapivé je pak to, že k dispozici zde nemá být App Store, takže se budou muset jablíčkáři spoléhat je na pouze na řešení Applu. Poměrně zajímavou zprávou je pak to, že kromě zařízení jako takového má nyní Apple pracovat taktéž na nejrůznějších držících na zeď, základnách pro postavení na nábytek a tak podobně. Cílem Applu je nepřekvapivě vytvořit z této novinky velící centrum vaší chytré domácnosti, což by mu mělo celkově pomoci v posílení svého postavení na trhu se Smart Home produkty. Zatím je nicméně otázkou, jakou cenovku u tohoto zařízení „nalepí“. Je totiž jasné, že pokud se skrze něj chce prosadit, musí být konkurenceschopné například proti Echo Hubu od Amazonu za 150 dolarů či Nest Hub Max za 230 dolarů.