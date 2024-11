Objevilo se video raritního prototypu iPhone s haptickými tlačítky

YouTube kanál Apple Demo sdílel video, ve kterém prezentuje jedinečný prototyp iPhone. Telefon se k nim dostal ze zařízení pro recyklaci elektroniky, kde si zkrátka někdo všiml, že by se mohlo jednat o něco zajímavého a tak to poslal právě tomuto youtuberovi. iPhone s označením Vesica Piscis je prototypem iPhone 14 Pro a nabízí raritní haptické tlačítko. Telefon nemá tradiční logo Applu, ale místo něj má na stejném místě symbol připomínající dva půlměsíce. Je to symbol, jenž Apple již dříve použil například u prototypů AirTagu. Ono „logo“ jenž Apple na prototypech používá je matematicky vytvořený tvar, jenž vznikne, když se protnou dva disky se stejným poloměrem a latinsky se označuje právě Vesica Piscis. Jedná se o symbol, jenž ovlivňuje vše, od architektury až po umění.

Prototyp používá komponenty z iPhone 14 Pro a iPhone 13 Pro, ale má také některé, které nepatří ani jednomu z těchto zařízení. Unikátní jsou zejména tlačítka hlasitosti a také Power button, která při stisknutí neklikají, ale nabízí haptickou odezvu. Apple s haptickou odezvou koketuje již delší dobu, ovšem do finálního zařízení se pro tato tlačítka nikdy nedostala.

Na základě sériového čísla se zdá, že bylo zařízení vyrobeno v květnu 2021, tedy dříve, než Apple uvedl iPhone 14 Pro. Řada komponent v zařízení, včetně fotoaparátu vůbec nejsou skutečné komponenty, ale pouze součástky, které Apple použil pro rozložení prvků na základní desce. Zařízení sice lze zapnout, ovšem objeví se hláška o nutnosti dokončit inicializaci mikrokontrolerů a po připojení k Macu se zařízení ohlásí jako zařízení s názvem Bender, ale nereaguje na žádné příkazy. YouTuber jenž zařízení získal spekuluje nad tím, že se jedná o zařízení pro experimentální funkce, spíše než o prototyp konkrétního modelu iPhone a bylo zřejmě navrženo pro testování haptických tlačítek.