iPhony 16 (Pro) si už můžete opravit pomocí originálních dílů přímo od Applu i doma!

Přestože tomu ještě nebyly ani dva měsíce od chvíle uvedení nových iPhonů 16 a 16 Pro na trh, Apple začal před pár hodinami skrze svůj eshop přijímat objednávky na náhradní díly, nástroje a manuály pro domácí opravy. Právě samoopravárenský program nebo chcete-li Self-repair Program spustil před pár lety v USA, přičemž následně se ze Států dostal i do řady dalších zemí včetně České republiky. Pokud jste tedy příznivci domácích oprav, máte nyní konečně možnost si je provádět bez ztráty záruky i u nejnovějších iPhonů.

V současnosti jsou pro iPhony 16 (Pro) k dispozici náhradní díly a nástroje pro opravu nebo výměnu jejich displejů, baterie, zadní fotosoustavy, TrueDepth kamerky pro Face ID, zadního skla, spodních a horních reproduktorů či hlavního mikrofonu, přičemž Apple vám samozřejmě za poplatek kromě náhradních dílů prodá či půjčí i sadu nářadí, kterou budete k opravě potřebovat, a zároveň dodá veškeré manuály, podle kterých je třeba při opravě postupovat. Jak už je však u tohoto programu zvykem, cenově se opravy nevyplatí, jelikož jsou díly leckdy dražší než za kolik vám autorizované servisy provedou kompletní opravu, do které se počítá jak cena dílu, tak i práce. Ze strany Applu se tak jedná spíše o snahu splnit legislativní požadavky než skutečně zákazníkům umožnit domácí opravy iPhonů bez ztráty záruky. Ostatně, on sám upozorňuje na to, že pokud nemá člověk určité technické vzdělání a znalosti, rozhodně by se do podobných pokusů neměl pouštět.