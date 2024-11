Apple v ČR spustil průvodce Vánočními dárky

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a Apple.cz proto spustil průvodce Vánočními dárky. Jedná se o landing page, na které najdete přehledně seřazeny kategorie dárků. Apple zde prezentuje letošní novinky, produkty které je možné perzonalizovat, drobnosti, které potěší a také věic, které k produktům dostanete. Pokud byste však čekali, že dostanete nějaký ten hardware, slevu nebo něco podobného, pak bohužel. Apple vám pouze ukáže, jaké bonusy ve formě Apple TV+, Apple Music nebo Apple Arcade na 3 měsíce ke kterému produktu dostanete. Na druhou stranu vám Apple nabízí možnost doručení zdarma a také vás informuje o tom, do kdy musíte dárek objednat, aby dorazil do Vánoce. Navíc pokud od dnes zakoupíte Vánoční dárky na Apple.cz, získáte možnost bezplatně vrátit produkty až do 8. 1. 2025. Zdarma je pak samozřejmě také gravírování.

