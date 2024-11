Mac mini M4 vzbuzuje rozporuplné reakce! Dokáže nadchnout, ale i naštvat

Mac mini M4 a M4 Pro je druhou minulý týden představenou Apple novinkou. A jelikož i ten Apple v uplynulých dnech rozpůjčoval do vybraných zahraničních redakcí, kterým nyní skončilo informační embargo, je na čase se podívat na to, jak u novinářů zabodoval. Pokud se tedy například chystáte tento stroj pořídit, následující řádky vás dost možná budou zajímat.

Chris Welch z The Verge je z nového Macu mini nadšený. Jeho nový design je totiž dle jeho slov přesně tím, co si on sám představí pod pojmem „mini“. Miniaturní tělo v kombinaci s čipem M4 přitom poskytuje skoro až neuvěřitelný výkon, který je navíc doplněn bohatým výběrem portů, kdy na přední straně jsou dvě USB-C pro rychlý přístup k nim, zatímco zezadu naleznete porty další. Celkově vzato zůstává nový Mac mini velmi spolehlivým počítačem, který bude skvělý i řadu nadcházejících let, což z něj ve výsledku dělá velmi dobrou koupi prakticky pro kohokoliv, kdo uvažuje nad desktopovou stanicí.

Nový vzhled Macu mini si nemůže vynachválit ani Brenda Stoylar z WIRED, která vnímá počítač jako malou verzi Macu Studio a to se všemi klady, které právě Mac Studio přinesl. Velkým pozitivem je dle recenzentky nasazení dvojice USB-C portů dopředu, díky čemuž se tak už uživatel nemusí natahovat dozadu v případě, že potřebuje připojit kabel od periferie, úložiště či čehokoliv jiného. Na druhou stranu ale Brenda uznává, že dát vypínací tlačítko na spodní stranu zařízení není v jejích očích úplně chytré řešení a to z jednoho prostého důvodu – není zkrátka intuitivní. Dříve bylo totiž možné tlačítko nahmatat poslepu na zadní straně, zatímco nyní je třeba celý Mac zvednout, aby jej bylo možné stisknout, což je dle ní prostě divné. Recenzentka sice připouští, že Mac asi stejně necháte neustále zapnutý a tedy vás tlačítko na spodní straně nebude tak úplně štvát, ale ve výsledku se jedná o tutéž nesmyslnost, jakou je USB-C na spodní straně Magic Mouse.

Nit suchou nenechal na tlačítku pro vypnutí a zapnutí Macu ani Chris Welch z Verge. Apple podle něj udělal opravdu zvláštní rozhodnutí, když se pro tento krok rozhodl, a on sám by si moc přál, aby bylo tlačítko jinde, jelikož zvedání počítače vždy, když bude třeba tlačítko využít, je prostě divné. Přeci jen, nebavíme se jen o vypnutí a zapnutí, ale třeba i o restartech při zaseknutí stroje a tak podobně. Vcelku úsměvné je pak to, že na nešťastné umístění tlačítka narazí každý už při prvním nastavování Macu, jelikož je třeba jej dvakrát stisknout pro spárování Magic Keyboard s Touch ID. V textu recenzenta dále zaznívá, že předešlé generace Maců mini byly uživateli hojně využívány třeba i coby „mozek“ domácího kina, při produkci živých akcí a tak podobně, přičemž nová poloha vypínacího tlačítka se u některých z těchto scénářů stává velkým negativem, jelikož se k němu zkrátka dobře nedostanete. Pokud ale člověk Mac používá na stole, nebude ho tlačítko obtěžovat vůbec.

Devindra Hardawar z Engadgetu si pochvaluje výkon stroje, který otestovala v kombinaci s poměrně náročnou hrou Lies of P, který vyšla teprve v loňském roce. Tu si na Macu mini se základním M4 zahrála při 1440p s maximálním nastavením zbylé grafiky při 60 snímcích za vteřinu, což není vůbec špatné. Ve 4K pak běžela hra při nastavení střední grafiky, byť zde už snímková frekvence spadla na zhruba 30 fps. Celkově vzato je pak Mac mini i se základním M4 v kombinaci se 16GB operační paměti opravdu svižný pracant, který zvládne bez větších problémů i náročnější úkony, což je super. Dalším pozitivem, které Devindra objevila, je skvělý tepelný design stroje, který mu dokáže zajistit přijatelní provozní teploty a tedy tichý chod bez větráku i při náročnějších úlohách typu úpravy fotek v Lightroomu. „Zadýchat“ tento stroj tedy nebude vůbec snadné, což je z uživatelského hlediska skvělou zprávou.

S novou verzí Macu mini je spokojen i Brian Heater z TechCrunch, který však jedním dechem dodává, že tento stroj vlastně úplně nechápe. Nový Mac mini je totiž v jeho očích dokonalým příkladem skvěle navrženého stroje, který však nemá tak úplně jasno v tom, pro koho vlastně je. Tento stroj je totiž s ohledem na svou cenovku vlastně pro všechny, ale kvůli absenci periferií v balení a displeje s trochou nadsázky i pro nikoho. Bez dalšího příplatku se zde člověk zkrátka neobejde, ale pokud jej překousne, bude ze stroje nadšený. Stejně tak bude nadšený i ten, kdo shání prostě „jen“ nový Mac základní úrovně a očekává od něj spolehlivost a super výkon. Celkově vzato je ale dle recenzenta dost možná pro většinu uživatelů smysluplnější nákup MacBooku či iMacu, které již mají periferie i displeje vyřešené.

