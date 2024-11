Apple chce sledovat vaše zdraví přes řemínky Apple Watch či popruhy Vision Pro!

Společnost Apple už nejméně pět let zkoumá, jak neinvazivně a pohodlně měřit zdravotní stav uživatele hodinek Apple Watch, což je výzkum, který by se případně mohl uplatnit i u Apple Vision Pro. O tom, že Apple toto téma bere skutečně vážně, svědčí nedávná patentová přihláška.

Apple podle nejnovějších zpráv vyvíjí nový pásek pro Apple Watch a případně i další zařízení, který by byl vyroben z pružné tkaniny a disponoval by schopností provádět zdravotní měření včetně měření krevního tlaku. Již v roce 2019 mu byl udělen patent s názvem „Předměty na bázi tkaniny s natahovacími pásky“. Letos v listopadu jí byl stejný patent udělen znovu. Společnost Apple požádala o patent na tuto verzi v roce 2022, ale v žádosti se odkazuje i na vydání z roku 2020.

Opakované žádosti svědčí o tom, že se jedná o pokračující snahu o prozkoumání tématu. Každý z patentů popisuje metody, jakými lze v rámci takového předmětu nositelné technologie využít příslušné obvody. Natahovací pásek se podle popisu v patentu dokáže přizpůsobit dané části těla uživatele. Obvody v pásku mohou být vybaveny snímači pro provádění měření EKG, krevního tlaku nebo třeba snímání dechové frekvence.

„Cívka vytvořená z vodivých vláken v látkovém předmětu může být použita obvody pro příjem bezdrátové energie v látkovém předmětu k příjmu bezdrátové energie,“ stojí v popisu patentu. Ačkoli nejzřejmějším využitím takového pásku by byla budoucí verze hodinek Apple Watch, společnost Apple opakovaně zmiňuje i další možnosti využití – nabízí se například náhlavní popruh u Vision Pro. Apple v patentu kromě jiného upozorňuje na to, že pro přesné měření je nezbytné správné nošení. Pružný materiál by měl být v zájmu kvalitního čištění odolnější vůči vyšším teplotám.