Apple Vision Pro dostane příští rok nový čip. Už nyní víme, který

Ačkoliv si současná verze headsetu Vision Pro na nedostatek výkonu nemůže stěžovat, podle Applu by jej měl headset přeci jen nabízet v dohledné době víc. Na příští rok se jej proto chystá aktualizovat o nový čip, který jej výkonnostně dostane na novou úroveň, tedy alespoň podle analytika Ming-Chi Kua a spolehlivého Apple reportéra Rosse Younga.

Když Apple v červnu 2023 světu Vision Pro představil, jeho srdcem byl čip M2. Jelikož však headset zamířil na pulty obchodů až na začátku letošního roku poté, co Apple ještě loni v listopadu odhalil čipy M3, M3 Pro a M3 Max, leckdo očekával, že bude právě M2 ve Vision Pro nahrazen čipem M3. Přeci jen, u takto drahého produktu se tak nějak předpokládá, že bude vybaven tím nejlepším, co má Apple k dispozici. Tak se však nestalo a Vision Pro v současné verzi vstoupil do prodeje s neaktuálním M2. Právě to chce ale příští rok Apple změnit.

Young spolu s Gurmanem totiž svorně tvrdí, že má Apple na příští rok připravenou malou hardwarovou aktualizaci Vision Pro, která má spočívat primárně – a dost možná jen – v nasazení čipu M5 namísto M2. Ten by měl být sice i nadále vyráběn „jen“ 3nm výrobním procesem, nicméně nabídne oproti M2 podstatně vyšší výkon v kombinaci s nižší energetickou náročností, která by se mohla projevit delší výdrži headsetu na jedno nabití jeho baterie. Apple tedy u Vision Pro dost možná udělá totéž, co udělal před pár dny u stávajících MacBooků Pro – tedy aktualizoval jejich hardware při zachování ceny. Zatímco však u Airů se jen navyšovala základní RAM, u Vision Pro se má měnit čip.