Nintendo dle analytika letos neoznámí nástupce konzole Switch

Podle analytika Hidekiho Yasudy Nintendo do konce roku neoznámí nástupce své populární konzole Nintendo Switch. Nintendo se soustředí na klíčovou předvánoční sezónu, kdy očekává vysoké prodeje nynější konzole, a nechce zbytečně odvádět pozornost. Vydalo proto nové tituly jako The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a připravovaný Mario & Luigi: Brothership.

Prodeje Switche však meziročně výrazně klesají – v první polovině fiskálního roku prodalo Nintendo 4,7 milionu kusů, zatímco loni 6,8 milionu. Celkové prodeje Switche dosáhly 146 milionů, což z něj činí třetí nejprodávanější konzoli po Nintendo DS a PlayStation 2. Očekává se, že nový Switch 2 bude představen mezi lednem a březnem 2025.