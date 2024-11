M4 Ultra dorazí na jaře a jako první jej nabídne Mac Studio, výkon bude opět brutální

Apple během minulého týdne představil nové čipy M4 Pro, M4 Max a osadil jimi MacBook Pro a Mac mini. To nejlepší, co však Apple dokáže z takzvaných emčtyřek vyždímat však dorazí až během příštího roku. Mark Gurman z Bloombergu uvedl, že čip M4 Ultra, jenž bude v Macu Pro nabídne až 40jádrové CPU a 80jádrové GPU, což je dvojnásobný výkon oproti M4 Max, jenž má 16jádrové CPU a 40jádrové GPU.

Dvojnásobně vyšší výkon nabídl již čip M1 Max versus M1 Ultra. Jako první nabídne M4 Ultra Mac Studio a to pravděpodobně během března a června příštího roku. Následně, zřejmě na WWDC pak představí Apple také počítač Mac Pro s čipem M4 Utra, jenž by měl nabídnout ještě vyšší výkon než Mac Studio. Aktuálně nabízí jak Mac Studio, tak Mac Pro stále čipy řady M3 a to konkrétně M3 Ultra, jenž nenabízí vylepšený Neural Engine pro Apple Intelligence a ray tracing. Podle Gurmana také Apple před lety testoval čip M2 Extreme, jenž měl nabídnout ještě brutálnější výkon než M2 Ultra, ovšem k uvedení čipu Extreme nakonec prozatím nedošlo a je otázka, zda se jej Apple přece jen rozhodně ještě někdy uvést.