Blíží se konec klasických monitorů? Apple chce přinést novinku, která je může zcela nahradit

Pamatujete si na reklamy Applu, které se začaly v posledních letech objevovat v souvislosti s intenzivním vylepšováním iPadů? Kalifornský gigant v nich hlásá konkrétně heslo „váš další počítač nebude počítač“, čímž chce uživatele navnadit k tomu, aby dali šanci právě iPadům, jenž jsou schopné Macy do značné míry nahradit. A právě podobné heslo bude Apple dost možná brzy razit i u externích displejů pro Macy či iPady.

Kalifornský gigant totiž podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu intenzivně přemýšlí nad tím, zda by pro jeho zákazníky nemělo smysl uvedení takříkajíc chytrých brýlí, které by však z hlediska výkonu spoléhaly jen a pouze na připojená zařízení v čele s iPhony či iPady a které by sloužily proto de facto jen jako jejich příslušenství, předně pak pro rozšíření zobrazovací plochy. Ve své podstatě by se tedy jednalo o jakousi obdobu brýlí Xreal, které lze připojit k nejrůznější elektronice s tím, že poté vám začnou brýle promítat v AR video výstup dané elektroniky. Jedná se tedy bezesporu o zajímavou věc, která má potenciál nahradit nejen monitory, ale třeba i televize. Tyto brýle jsou navíc designově velmi blízké klasickým slunečním, díky čemuž by tak neměl být problém je mít na obličeji delší dobu než třeba Vision Pro. Velkým plusem by zde pak byla samozřejmě i cena, která by byla 100% podstatně nižší než tomu je právě u Vision Pro vzhledem k tomu, o jak „okleštěný“ produkt by se vlastně jednalo. Zda Apple podobnou vizi zprocesuje či nikoliv ale nakonec ukáže až čas.