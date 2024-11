Recenze senzoru přítomnosti Meross MS600: Automatizace vaší chytré domácnosti na dosah ruky

Milovníci produktů do chytré domácnosti, zbystřete. Do redakce nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení velmi zajímavý senzor přítomnosti Meross MS600 a jelikož jsem po něm coby velký fanoušek smart home řešení hned skočil, abych si udělal představu o tom, co vlastně podobná věc dokáže, je na čase vás nyní seznámit s mými dojmy z něj. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Meross MS600 Presence Sensor je senzor přítomnosti využívající technologii duální detekce – kombinace PIR a milimetrového radarového senzoru. Tato technologie nabízí přesné rozpoznání změn v prostoru, což umožňuje detekci nejen pohybu, ale i přítomnosti osoby, a to i bez pohybu. Duální technologie zajišťuje vysokou přesnost a minimalizuje falešné poplachy, které by mohly způsobit například falešné stíny, vysavače nebo vítr. Navíc je senzor vybaven světelným čidlem, které rozšiřuje možnosti automatizace osvětlení.

Zařízení je navrženo pro stabilní připojení v různých ekosystémech díky platformě Matter a podporuje tak kromě aplikace Meross standardy HomeKit, Alexu a Google Home, což zaručuje spolehlivost, nízkou latenci, lepší ochranu soukromí a možnost offline ovládání. Milimetrový radar zajišťuje detekci pohybu a jemných pohybů bez vytváření falešných stínů a na rozdíl od kamer neuchovává obrazové záznamy nebo data z vašeho domova, čímž posiluje ochranu soukromí.

Senzor nabízí širokou detekční plochu až 12 metrů, přičemž výrobce slibuje účinné rozpoznání přítomnosti až na 6 metrů, a přichází s flexibilní základnou otočnou o 180° a rotační o 360° a s integrovaným vedením kabelů pro snadnou instalaci. Využití senzoru je všestranné, například pro automatizaci osvětlení, zabezpečení, v garážích, dveřích, chytrých domech, hotelech a IoT zařízeních.

Balení obsahuje 1 MS600 Presence Sensor s nástěnným držákem, 3 příchytky na kabely, ochranu proti pohybu domácích mazlíčků, napájecí adaptér a napájecí kabel (1,5 m). Právě napájení skrz kabel je pak za mě dost možná i hlavním neduhem tohoto zařízení, jelikož je logicky umístitelné jen tam, kde máte elektrickou zásuvku. Na jednu stranu potřebu neustálého připojení k elektrické síti chápu vzhledem k velmi častému detekování okolí, na druhou stranu mě ale toto omezení i tak trochu štve, jelikož využitelnost senzoru snižuje.

Testování

Poté, co senzor vytáhnete z krabičky a připojíte jej k elektrické síti pomocí přibaleného kabelu a napájecího adaptéru, je třeba jej spárovat s telefonem a odemknout tak jeho potenciál. Super je, že k jeho zprovoznění není třeba žádný hub od Merossu ani nic podobného, ale jakékoliv zařízení s podporou Matter, HomeKitu či jiného standardu, který uvádím výše. Já napojil senzor konkrétně do naší chytré domácnosti, která je postavená na HomeKitu a v poslední době doplňována právě Matter produkty, které s ním jsou kompatibilní. Super je zde pak to, že díky softwarové podpoře Matter u HomePodů mini či Apple TV tak lze Matter produkty ovládat stejně jako klasické HomeKit produkty na dálku mimo dosah vaší WiFi sítě, jelikož vaše ovládací povely zprostředkují právě vaše domácí centrály.

Fotogalerie Meross MS600 3 Meross MS600 4 Meross MS600 5 Meross MS600 6 Meross MS600 7 Meross MS600 8 Meross MS600 9 Meross MS600 10 Meross MS600 11 Meross MS600 12 Vstoupit do galerie

Přidání senzoru do aplikace Domácnost je otázkou pár vteřin. Stačí si totiž oskenovat kód na jeho boční straně a je prakticky hotovo. Do pár sekund vám totiž poté aplikace nabídne dodatečná nastavení v čele s možností vybrat si umístění senzoru, jeho název a potažmo vytvoření první automatizace, přičemž jakmile se tímto prvotním nastavením proklikáte, začíná ta pravá zábava.

Jak již zaznělo výše, senzor dokáže detekovat přítomnost osob a zároveň měřit intenzitu světla. Tyto věci se sice mohou zdát na první pohled jako docela zbytečné, ale pravdou je, že díky možnostem, jenž nabízí Domácnost, jsou naopak naprosto zásadní. To proto, že v rámci automatizací si můžete nastavit nepřeberné množství nejrůznějších věcí, které se mají stát ve chvíli, kdy intenzita světa vzroste či klesne pod či nad určitou hranici, potažmo jakmile senzor detekuje v místnosti člověka a jakmile jej zase ztratí z dohledu. Senzor tak lze perfektně využít třeba pro plné zautomatizování světel na místech, kde se vám nechce rozsvěcovat ručně, protože je navštěvujete často či většinou s plnýma rukama. Já si například nějakou dobu hrál s automatickým rozsvěcením a zhasínáním v koupelně, kde jsem si nastavil, aby senzor po setmění automaticky rozsvěcel světlo v případě přítomnosti člověka, zatímco ve chvíli, kdy už bude místnost prázdná, zase automaticky zhasnul.

Možností je doslova tolik, kolik toho zvládá nabídnout aplikace Domácnost, a nebojím se říci, že vlastně právě software je i jediným zásadnějším omezením tohoto senzoru. Po hardwarové stránce totiž toto zařízení funguje naprosto nekompromisně, z čehož mám upřímně opravdu radost. Jedná se totiž přesně o ten typ smart home doplňku, u kterého je potřeba 100% spolehlivost, jelikož když už se jej rozhodnete začlenit do domácnosti, může to být (stejně jako v našem případě) na místě, kde zkrátka občasná selhání naštvou. Je ale samozřejmě nutné počítat s tím, že zprvu můžete se senzorem po instalaci trochu bojovat kvůli jeho širokému zornému poli. Naštěstí je ale k dispozici krytka, kterou jej lze určitým způsobem zredukovat tak, aby senzor snímal jen ten prostor, který je třeba. Krytku pak lze využít třeba i pro zabránění snímání podlahové části domu či bytu, po které se pohybují domácí mazlíčci, aby na ně senzor nereagoval. Zkrátka a dobře, opravdu důmyslné zařízení, které může s trochou šikovnosti posunout vaši chytrou domácnost na další level.

Resumé

Upřímně musím říci, že mě senzor přítomnosti Meross MS600 velmi mile překvapil a nebál bych se říci, že se jednalo o jedno z nejzajímavějších zařízení, které jsem měl letos možnost testovat. Zprvu jsem byl sice trochu na pochybách, zda pro něj najdu využití, ale jakmile si člověk jeho funkčnost jak z hlediska hardwaru, tak softwaru skrze Domácnost a další aplikace osahá, musí být z této vychytávky naprosto nadšený. Protože uplatnit se dá skutečně na extrémním množství míst a v mnoha situacích, přičemž je jen a jen na vás, s čím vám bude senzor pomáhat. Za mě se tedy jedná o kousek, který by ve vaší smart home výbavě neměl rozhodně chybět, ba právě naopak. Právě s ním totiž pocítíte ještě víc, o čem chytrá domácnost vlastně je.

Meross Matter Smart Presence Sensor MS600 můžete zakoupit zde