Displej nových MacBooků Pro bere dech! Svítí nejvíc i nejmíň v jejich historii

Přestože toho nové MacBooky Pro M4, M4 Pro a M4 Max na první pohled až tak moc nového nepřinesly, pravdou je, že při bližším zkoumání si u nich lze přeci jen všimnout řady opravdu užitečných upgradů, kterými dozajista potěší. Jedním z nich je i vylepšení maximálního a minimálního jasu displeje, díky čemuž by tak měla být práce s těmito stroji příjemnější jak ve tmě, tak i na ostrém slunci, pod intenzivním umělým světlem a tak podobně.

Zatímco loňská generace MacBooků Pro M3/M3 Pro/M3 Max nabízela maximální standardní jas 600 nitů a minimální pak 2 nity, nové MacBooky Pro představené včera disponují maximálním standardním jasem při venkovním světle 1000 nitů a minimálním pak 1 nit. Ve výsledku by tedy měly být při specifických světelných podmínkách použitelnější, v čemž jim ostatně pomůže i možnost nakonfigurovat si u nich antireflexní vrstvu. Je sice pravda, že jas 1000 nitů ve standardním (SDR) zobrazení šel spustit i u loňské generace MacBooků, avšak to jen přes aplikace třetích stran, což pro uživatele není ani zdaleka tak pohodlné řešení, jako když danou věc nabízí Apple nativně. Snížení jasu na 1 nit je pak úplnou novinkou, byť se zde sluší dodat, že rozdíl me 1 a 2 nity člověk pozná jen stěží.